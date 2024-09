I tool CSPM ricercano le configurazioni errate valutando costantemente le configurazioni rispetto ai benchmark del settore, come quelli dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO), del National Institute for Standards and Technology (NIST) e del Center for Internet Security (CIS), e rispetto ai benchmark e alle politiche di sicurezza stabiliti dall'organizzazione che li impiega.Le soluzioni CSPM in genere forniscono soluzioni correttive per la configurazione del cloud, oltre a determinate funzionalità di automazione volte a correggere alcune configurazioni errate senza intervento umano.

Il CSPM monitora e corregge anche altre vulnerabilità, come eventuali "brecce" nelle autorizzazioni di accesso ai dati che gli hacker possono sfruttare per accedere ai dati sensibili. La maggior parte delle soluzioni CSPM si integra con gli strumenti DevOps/DevSecOps per velocizzare le correzioni e prevenire errori di configurazione nelle implementazioni future.