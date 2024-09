Rafforza i controlli di accesso e le autorizzazioni per garantire che i tuoi dati siano condivisi in modo sicuro solo con i destinatari previsti e siano inaccessibili alle persone non autorizzate.

Riduci i rischi per la sicurezza rimuovendo tutti gli asset di dati sensibili che potrebbero essere esposti in caso di vulnerabilità dei provider di cloud (come AWS, GCP e Azure) o delle app SaaS (come Google Drive, OneDrive, Slack, Salesforce e altre).