Quando la digital forensics e la risposta agli incidenti vengono condotte separatamente, possono interferire l'una con l'altra. Gli incident responder possono alterare o distruggere le prove eliminando una minaccia dalla rete e gli investigatori forensi possono ritardare la risoluzione delle minacce durante la ricerca delle prove. Le informazioni potrebbero non fluire tra questi team, rendendo tutti meno efficienti di quanto potrebbero essere.

DFIR fonde queste due discipline in un unico processo eseguito da un unico team. Questo comporta due importanti vantaggi:

La raccolta forense dei dati avviene parallelamente alla mitigazione delle minacce. Durante il processo DFIR, gli incident responder utilizzano tecniche forensi per raccogliere e conservare prove digitali mentre contengono ed eliminano una minaccia. Questo garantisce che la catena di custodia venga seguita e che le prove preziose non vengano alterate o distrutte dalle attività di risposta agli incidenti.

L'analisi post-incidente include l'esame di prove digitali. DFIR utilizza prove digitali per approfondire gli incidenti di sicurezza. I team DFIR esaminano e analizzano le prove che hanno raccolto per ricostruire l'incidente dall'inizio alla fine. Il processo DFIR termina con un report che descrive in dettaglio quello che è successo, come è successo, l'entità completa dei danni e come evitare attacchi simili in futuro.

I vantaggi che ne derivano includono: