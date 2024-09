Visita l'esperienza del cyber range

L'IBM X-Force Cyber Range (precedentemente noto come IBM Security Command Centers) immerge le organizzazioni in simulazioni informatiche del mondo reale che le aiutano a valutare il loro livello di sicurezza e la loro maturità per una risposta per tutta l'organizzazione. Queste simulazioni gamificate affrontano le competenze tecniche, di leadership e di comunicazione per i team di sicurezza, i dirigenti e il consiglio di amministrazione, aiutando le organizzazioni a ridurre il rischio informatico. Guardalo in azione in questo breve video.