Negli ultimi anni, i dispositivi mobili per uso lavorativo sono divenuti onnipresenti. Ai dispositivi mobili, quali smartphone, tablet e laptop, le aziende e le loro forze lavoro si affidano per un’ampia serie di attività. E poiché il lavoro da remoto è divenuto essenziale, i dispositivi mobili oggi sono anch’essi strumenti vitali per la produttività e l’efficienza, parte integrante nella maggioranza delle organizzazioni.

I dispositivi mobili aziendali, però, offrendo l’accesso a dati aziendali critici, possono costituire un pericolo, specie se hackerati, rubati o smarriti. La gestione dei dispositivi mobili si è perciò evoluta ed è cresciuta di importanza: ai responsabili IT e della sicurezza è oggi richiesto, nei rispettivi ambienti aziendali, sia di fornirli, che di gestirli, che di metterli in sicurezza.

Con una piattaforma MDM matura, i reparti IT e sicurezza possono gestire tutti i dispositivi di un’azienda, indipendentemente dal tipo e dal sistema operativo. Una piattaforma MDM efficace aiuta a mantenere in sicurezza tutti i dispositivi rendendo nel contempo la forza lavoro flessibile e produttiva.