Che cos'è la gestione della mobilità aziendale (EMM)?

La gestione della mobilità aziendale e l'unified endpoint management (UEM) sono strumenti di gestione dei dispositivi con funzionalità diverse. La differenza fondamentale è che gli strumenti EMM si concentrano sui dispositivi mobili, come tablet e smartphone. Gli strumenti UEM possono gestire tutti gli endpoint di un'organizzazione, inclusi dispositivi mobili, computer desktop e altri.

L'UEM offre un unico pannello di controllo per tutti gli endpoint, che aiuta le organizzazioni a consolidare gli strumenti di gestione e standardizzare le politiche di sicurezza. Le soluzioni EMM tradizionali possono richiedere strumenti separati per i dispositivi non mobili. Questo significa che i team IT che utilizzano l'EMM potrebbero aver bisogno di una soluzione per gli smartphone e di un'altra per i computer desktop, il che può aumentare la complessità e ridurre l'efficienza operativa.

Le soluzioni UEM in genere offrono funzionalità di gestione Windows e macOS più complete rispetto agli EMM, inclusa la possibilità di installare software sui dispositivi, impostare le preferenze di sistema e gestire le impostazioni di sicurezza.

Oggi, le soluzioni di gestione della mobilità aziendale (EMM) sono spesso disponibili come parte di una suite UEM. Tuttavia, le organizzazioni possono anche utilizzare EMM dedicati per esigenze specifiche legate ai dispositivi mobili. In alcuni casi, le organizzazioni potrebbero utilizzare entrambe le soluzioni insieme, ad esempio per supportare una transizione graduale o mantenere i sistemi di gestione dei dispositivi legacy insieme alle piattaforme più recenti.