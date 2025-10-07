Che cos'è lo sviluppo di app iOS?

Anche i migliori sviluppatori non scrivono codice perfetto, almeno non al primo tentativo. Una volta completato lo sviluppo della tua app iOS, dovrai testarla. Fortunatamente, non è necessario testare i dispositivi mobili di più produttori, come accade quando si sviluppa per Android. iOS è il sistema operativo mobile proprietario di Apple, che funziona solo sugli iPhone di Apple. Sebbene consigliamo di testare l'applicazione iOS per le diverse generazioni di iPhone (con più sistemi operativi), i dispositivi su cui effettuare i test sono comunque meno numerosi rispetto a quelli Android.

La prima linea di test è in Xcode stesso. Oltre ai test unitari standard che già conosci, Xcode offre test di interfaccia utente automatizzati. È possibile scrivere test che navigano attraverso l'interfaccia utente, interagendo con l'app come farebbe un utente per individuare eventuali problemi. Il test dell'interfaccia utente non utilizza le API per interagire con il codice, ma simula l'interazione di un utente reale con la vostra applicazione. Finché si scrivono test che coprono ogni aspetto dell'applicazione, è possibile ottenere automaticamente test dell'interfaccia utente spesso più approfonditi di quelli che può realizzare un essere umano.

Tuttavia, a meno che i test non tengano conto di ogni possibile interazione che un utente potrebbe avere con l'app, consigliamo comunque di consentire agli utenti umani di testare il software in versione beta. Anche se puoi trasferire le app sui dispositivi iOS senza inviarle all'App Store, Apple rende facile per amici, familiari o per la tua base di utenti visualizzarla in anteprima della attraverso la sua app TestFlight. TestFlight consente ai membri del programma Apple Developer di eseguire test interni su un massimo di 25 membri del team con un massimo di 30 dispositivi ciascuno. Puoi dare al tuo team di sviluppo di app iOS la possibilità di effettuare i test in piccoli gruppi e di prepararsi alla revisione Apple Beta, in modo da rilasciare la tua nuova app iOS a tester esterni.

Una volta che Apple approva la tua app in base alle linee guida di verifica dell'App Store, potrai invitare fino a 10.000 utenti a scaricare una versione di prova. Questi utenti scaricheranno l'app TestFlight e utilizzeranno un link univoco per accedere alla tua app. È possibile dividere i tester esterni in gruppi personalizzati e inviare build specifiche a ciascun gruppo, consentendo di eseguire test A/B e confrontare le risposte con le funzioni. Come risultato, otterrai automaticamente i dati sull'utilizzo e gli utenti potranno facilmente inviare feedback su eventuali problemi riscontrati.