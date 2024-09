Cos'è Android Development?

Dopo aver scelto Android come piattaforma di destinazione, avrai bisogno di alcune risorse per iniziare a lavorare al tuo progetto. I nuovi sviluppatori spesso iniziano dalla home page di Google, che li porta al sito web di Android. In alternativa, puoi andare direttamente al sito per sviluppatori Android (link esterno a ibm.com).

Qui puoi accedere a una varietà di risorse, tra cui:

Codice di esempio per avviare rapidamente il tuo sviluppo.





Test per verificare il comportamento e l'usabilità dell'app prima di rilasciarla.





Linee guida relative a progettazione e comportamento che puoi seguire per creare la tua app.

Prima di iniziare, è necessario installare Java e configurare il Java Development Kit (JDK) sul computer. Quindi, scarica e installa il Software Development Kit (SDK) di Android, necessario per lo sviluppo di app Android. Contiene API che puoi utilizzare o a cui puoi fare riferimento per sviluppare la tua applicazione. Il browser predefinito fornito con il sistema operativo quando lo installi è Google Chrome, ma puoi utilizzare altri browser come Firefox, se preferisci.

Installa Android Studio, fornito con SDK. Android Studio è l'Integrated Development Environment (IDE) ufficiale per Android nativo. L'IDE è fondamentale per aiutarti con la codifica, il controllo dell'ortografia, gli avvisi di errore, lo sviluppo dell'interfaccia utente e altro ancora. Basato sul software JetBrains IntelliJ IDEA, Android Studio ha sostituito gli strumenti Eclipse precedentemente utilizzati come Android IDE.

Il C++ viene spesso utilizzato per scrivere app progettate per prestazioni elevate e reattività rapida (motivo per cui molti sviluppatori di giochi lo scelgono). Se desideri riutilizzare il codice C++ per la tua app Android, scarica il Native Development Kit (NDK) di Android. Questo set di strumenti può aiutarti a implementare parti della tua app utilizzando codice C o C++ e librerie.

Inoltre, è disponibile un software per emulare Android su altri sistemi operativi tra cui Windows, Mac e Linux. L'emulatore Android funziona convertendo i file Android in un formato riconoscibile dagli altri sistemi operativi.

Android segue un principio di progettazione dei materiali, utilizzato in molte delle app aziendali odierne. La progettazione materiale di Android fornisce una guida per la progettazione visiva, del movimento e dell'interazione, in modo da poter realizzare una solida esperienza utente su tutte le piattaforme e i dispositivi.