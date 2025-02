Che cos'è il Function-as-a-Service (FaaS)?

Grazie alla sua capacità di isolare e ridimensionare facilmente le transazioni, FaaS è utile per carichi di lavoro paralleli ad alto volume. Può anche essere utilizzato per creare sistemi di backend o per attività come elaborazione dati, conversione di formato, codifica o aggregazione di dati.

FaaS è anche un buono strumento per app web, back-end, elaborazione di dati o stream o per creare chatbot online o back-end per dispositivi IoT. FaaS può aiutarti a gestire e utilizzare servizi di terze parti. Se stai prendendo in considerazione lo sviluppo di app Android, ad esempio, puoi adottare un approccio FaaS per tenere sotto controllo i costi. Poiché andrai incontro a spese solo quando la tua app si connette al cloud per una funzione specifica come l'elaborazione in batch, i costi possono risultare notevolmente inferiori rispetto a un approccio tradizionale.

FaaS può anche aumentare notevolmente le prestazioni di elaborazione. Ad esempio, due studenti hanno recentemente lavorato con gli specialisti IBM per esplorare come utilizzare le IBM Cloud Functions per le simulazioni Monte Carlo (metodi matematici utilizzati per stimare i risultati futuri di determinati eventi difficili da prevedere) per stimare i prezzi delle azioni. Le simulazioni Monte Carlo sviluppano un importante carico di calcolo ad alte prestazioni.

La combinazione di Monte Carlo e IBM Cloud Functions ha consentito al team di eseguire calcoli su vasta scala e di concentrarsi sulla logica di business. Utilizzando FaaS, il team ha completato un'intera simulazione Monte Carlo in circa 90 secondi con 1.000 chiamate simultanee. In confronto, l'esecuzione dello stesso flusso su un laptop con quattro core della CPU ha richiesto 247 minuti e un utilizzo della CPU quasi del 100%.