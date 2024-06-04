Cos'è un provider di servizi di sicurezza gestiti?

Data di aggiornamento: 5 giugno 2024
Collaboratori: Matthew Finio, Amanda Downie
Un provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) offre alle aziende servizi in outsourcing di monitoraggio e gestione dei sistemi di sicurezza per migliorare le capacità di cybersecurity.
I provider di servizi di sicurezza gestiti sono entità di terze parti che offrono alle aziende servizi in outsourcing di monitoraggio e gestione dei loro dispositivi e sistemi di sicurezza. Forniscono servizi di sicurezza critici quali reti private virtuali (VPN), firewall gestiti e gestione degli antivirus. Gli MSSP operano attraverso centri operativi per la sicurezza (SOC)ad alta disponibilità, il che significa che possono operare ad alto livello, costantemente, senza interventi, fornendo una copertura sempre attiva. Questa copertura riduce significativamente la necessità per le aziende di assumere, addestrare e mantenere un ampio personale interno per garantire una sicurezza efficace.
Le aziende spesso si rivolgono agli MSSP per migliorare le proprie capacità di sicurezza interna o delegare completamente le proprie operazioni di sicurezza. Gli MSSP impiegano professionisti della sicurezza che effettuano il monitoraggio e l'analisi in tempo reale degli eventi di sicurezza, offrono servizi di threat intelligence e indicazioni sulle best practice di sicurezza. Questa partnership strategica consente alle organizzazioni di concentrarsi sulle proprie operazioni di core business, con la certezza che i loro asset digitali sono protetti da professionisti qualificati. Inoltre, ridurre il workload dei team IT interni consente di concentrare più tempo e risorse su attività critiche essenziali per la crescita dell'organizzazione.
Pur concentrandosi sul monitoraggio e sulla gestione, i provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) gestiscono anche aggiornamenti, cambiamenti e modifiche del sistema. Ciò garantisce che le misure di sicurezza rimangano aggiornate ed efficaci. In definitiva, le offerte degli MSSP svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzare l'efficienza organizzativa, mitigare i rischi per la sicurezza e salvaguardare gli asset digitali dalle minacce in continua evoluzione.
I provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) e i provider di servizi gestiti (MSP) offrono entrambi servizi di terze parti alle organizzazioni, ma si differenziano per il loro obiettivo. Gli MSP forniscono servizi di rete e IT generali, come telecomunicazioni gestite e piattaforme Software as a Service (SaaS). Gli MSSP, invece, sono specializzati esclusivamente nella fornitura di servizi di sicurezza, concentrandosi sulla protezione delle organizzazioni dalle minacce di cybersecurity.
Una differenza fondamentale tra MSSP e MSP risiede nei loro centri operativi. Mentre gli MSP in genere utilizzano dei centri operativi di rete (NOC) per monitorare e gestire le reti dei clienti, gli MSSP sono dotati di centri operativi di sicurezza (SOC). I SOC sono dedicati al monitoraggio della sicurezza e alla risposta agli incidenti 24 ore su 24, garantendo il rapido rilevamento e mitigazione delle minacce alla sicurezza per proteggere efficacemente la rete e gli asset digitali delle organizzazioni.
Gli MSSP forniscono alle aziende una soluzione di sicurezza completa in outsourcing. Il monitoraggio della sicurezza della rete aziendale e la risposta agli incidenti sono il loro obiettivo principale. Tuttavia, poiché queste reti si evolvono con nuove tecnologie, spesso gli MSSP offrono supporto per altre piattaforme come le app e l'infrastruttura basata sul cloud. I servizi di MSSP più comuni includono:
Servizi antivirus: per affrontare gli attacchi virali in continua evoluzione, gli MSSP utilizzano le risorse di rilevamento delle minacce per individuare i problemi imminenti e implementare misure protettive a vari livelli della rete, proteggendola da malware e altri software dannosi.
Protezione degli endpoint: gli MSSP forniscono servizi di protezione degli endpoint per proteggere dispositivi quali laptop, computer desktop e dispositivi mobili dalle minacce informatiche, garantendo una sicurezza completa per tutti gli endpoint all'interno dell'organizzazione.
Servizi di risposta agli incidenti: in caso di incidenti o violazioni della sicurezza, gli MSSP forniscono servizi rapidi di risposta agli incidenti. Essi possono includere l'analisi forense, le indagini sugli incidenti e la correzione per ridurre al minimo l'impatto e ripristinare le normali operazioni.
Rilevamento delle intrusioni: oltre i tradizionali confini della rete, gli MSSP proteggono tutti i dispositivi e i sistemi da minacce interne ed esterne, esaminando tutti i componenti, le persone e i software e impiegando tecniche avanzate per identificare e mitigare in modo proattivo le violazioni della sicurezza.
Servizi firewall gestiti: gli MSSP impiegano esperti di sicurezza per monitorare costantemente il firewall di sistema e rispondere alle potenziali minacce. Il traffico di rete viene monitorato per identificare modelli e incoerenze al fine di garantire una solida protezione firewall.
Consulenza di sicurezza: gli MSSP forniscono guida e consulenza esperta sulle best practice di sicurezza, sulle strategie di gestione del rischio e sul miglioramento del livello di sicurezza, aiutando le organizzazioni a sviluppare e mantenere strutture di sicurezza efficaci.
Gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM): gli MSSP implementano le soluzioni SIEM per aggregare e analizzare i dati di sicurezza provenienti da diverse fonti, consentendo il rilevamento delle minacce in tempo reale, la risposta agli incidenti, la sicurezza delle informazioni e la gestione della conformità.
Rilevamento e prevenzione delle minacce: gli MSSP utilizzano strumenti e tecniche avanzate di rilevamento delle minacce per rilevare e prevenire vari tipi di minacce informatiche, quali malware, ransomware, attacchi di phishing e minacce interne. Ciò potrebbe comportare l'implementazione di sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDPS), di soluzioni di rilevamento e risposta gestiti (MDR) e di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), e di altre tecnologie di sicurezza.
Configurazione delle reti private virtuali (VPN): gli MSSP configurano le VPN per proteggere le operazioni dell'organizzazione. Una VPN privata riduce la superficie di attacco e implementa misure di sicurezza su misura per gli utenti autorizzati, migliorando la sicurezza e la riservatezza della rete.
Scansione delle vulnerabilità: gli MSSP eseguono scansioni approfondite delle vulnerabilità per identificare potenziali minacce. Le loro capacità di gestione delle vulnerabilità individuano i problemi all'interno della rete, compresi obiettivi comuni come gli spazi di lavoro o i dati sensibili. Poiché gli aggressori identificano anche vulnerabilità non direttamente collegate ai loro obiettivi previsti, gli MSSP sono in grado di rilevarli sia che si trovino all'interno della superficie di attacco immediata, sia che risiedano nelle vicinanze o più lontano.
Gli MSSP offrono molti vantaggi per proteggere le aziende dalla crescente gamma di minacce informatiche:
Accesso a tecnologie avanzate: gli MSSP investono in tecnologie di sicurezza all'avanguardia e strumenti di nuova generazione per proteggere i clienti da un'ampia gamma di minacce informatiche. Le aziende che collaborano con gli MSSP possono utilizzare queste tecnologie senza dover effettuare un investimento iniziale significativo.
Assistenza per la conformità: molti settori richiedono la conformità alle normative in materia di protezione dei dati e della privacy. Gli MSSP aiutano le organizzazioni a raggiungere e mantenere la conformità a normative quali GDPR, HIPAA e PCI DSS contribuendo a raccogliere dati e generare report per gli audit o a seguito di incidenti.
Focus sul core business: affidando la gestione della sicurezza a un MSSP, le organizzazioni possono concentrarsi sulle loro funzioni di core business. Alleviare l'onere della cybersecurity consente loro di migliorare la produttività e perseguire iniziative strategiche.
Efficienza dei costi: affidarsi a un MSSP elimina la necessità di investire in costose infrastrutture di sicurezza e di assumere e addestrare il personale interno di sicurezza IT. Gli MSSP offrono i loro servizi a prezzi prevedibili e spesso basati su abbonamento, consentendo alle aziende di allocare le proprie risorse in modo più efficiente. Inoltre, molte soluzioni di cybersecurity supportano la multi-tenancy e la scalabilità. Ciò consente a un MSSP di utilizzare la stessa soluzione per più clienti e di distribuire il costo tra di essi.
Competenza: gli MSSP si avvalgono di esperti di sicurezza con profonde competenze in materia di cybersecurity e di una conoscenza delle minacce, delle vulnerabilità e delle tecnologie di sicurezza in continua evoluzione. Questo li rende in grado di fornire una protezione altamente efficace per gli asset digitali.
Tranquillità: gli MSSP restano al passo con le ultime minacce e tendenze di sicurezza per garantire che i loro clienti siano sempre protetti dagli attacchi informatici. Collaborare con un MSSP offre alle organizzazioni la tranquillità di sapere che i loro asset digitali sono protetti da professionisti.
Scalabilità: gli MSSP possono scalare i loro servizi in base alle esigenze dei clienti. Che si tratti di una PMI o di una grande azienda, gli MSSP possono personalizzare le proprie offerte per fornire il giusto livello di protezione e supporto man mano che l'organizzazione cresce.
Configurazione e gestione delle soluzioni: collaborando con un MSSP, le organizzazioni possono accedere a servizi di cybersecurity avanzati e beneficiare delle competenze e della gestione della sicurezza senza dover ricorrere a talenti interni. In media, un'organizzazione ha più di 50 strumenti di sicurezza, ma non ha l'interoperabilità necessaria per definire un programma di sicurezza efficiente. Un MSSP può aiutare a trovare la combinazione di tecnologie e servizi più adatta all'organizzazione.
Monitoraggio e risposta sempre attivi: gli MSSP gestiscono centri operativi di sicurezza (SOC) che forniscono servizi di monitoraggio e risposta rapida agli incidenti 24 ore su 24. Questa sorveglianza continua riduce al minimo i potenziali danni e il tempo di inattività per le aziende.
