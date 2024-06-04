Cos'è un provider di servizi di sicurezza gestiti?

Gli MSSP forniscono alle aziende una soluzione di sicurezza completa in outsourcing. Il monitoraggio della sicurezza della rete aziendale e la risposta agli incidenti sono il loro obiettivo principale. Tuttavia, poiché queste reti si evolvono con nuove tecnologie, spesso gli MSSP offrono supporto per altre piattaforme come le app e l'infrastruttura basata sul cloud. I servizi di MSSP più comuni includono:

Servizi antivirus: per affrontare gli attacchi virali in continua evoluzione, gli MSSP utilizzano le risorse di rilevamento delle minacce per individuare i problemi imminenti e implementare misure protettive a vari livelli della rete, proteggendola da malware e altri software dannosi.



Protezione degli endpoint: gli MSSP forniscono servizi di protezione degli endpoint per proteggere dispositivi quali laptop, computer desktop e dispositivi mobili dalle minacce informatiche, garantendo una sicurezza completa per tutti gli endpoint all'interno dell'organizzazione.

Servizi di risposta agli incidenti: in caso di incidenti o violazioni della sicurezza, gli MSSP forniscono servizi rapidi di risposta agli incidenti. Essi possono includere l'analisi forense, le indagini sugli incidenti e la correzione per ridurre al minimo l'impatto e ripristinare le normali operazioni.

Rilevamento delle intrusioni: oltre i tradizionali confini della rete, gli MSSP proteggono tutti i dispositivi e i sistemi da minacce interne ed esterne, esaminando tutti i componenti, le persone e i software e impiegando tecniche avanzate per identificare e mitigare in modo proattivo le violazioni della sicurezza.

Servizi firewall gestiti: gli MSSP impiegano esperti di sicurezza per monitorare costantemente il firewall di sistema e rispondere alle potenziali minacce. Il traffico di rete viene monitorato per identificare modelli e incoerenze al fine di garantire una solida protezione firewall.

Consulenza di sicurezza: gli MSSP forniscono guida e consulenza esperta sulle best practice di sicurezza, sulle strategie di gestione del rischio e sul miglioramento del livello di sicurezza, aiutando le organizzazioni a sviluppare e mantenere strutture di sicurezza efficaci.

Gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM): gli MSSP implementano le soluzioni SIEM per aggregare e analizzare i dati di sicurezza provenienti da diverse fonti, consentendo il rilevamento delle minacce in tempo reale, la risposta agli incidenti, la sicurezza delle informazioni e la gestione della conformità.

Rilevamento e prevenzione delle minacce: gli MSSP utilizzano strumenti e tecniche avanzate di rilevamento delle minacce per rilevare e prevenire vari tipi di minacce informatiche, quali malware, ransomware, attacchi di phishing e minacce interne. Ciò potrebbe comportare l'implementazione di sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDPS), di soluzioni di rilevamento e risposta gestiti (MDR) e di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), e di altre tecnologie di sicurezza.

Configurazione delle reti private virtuali (VPN): gli MSSP configurano le VPN per proteggere le operazioni dell'organizzazione. Una VPN privata riduce la superficie di attacco e implementa misure di sicurezza su misura per gli utenti autorizzati, migliorando la sicurezza e la riservatezza della rete.

Scansione delle vulnerabilità: gli MSSP eseguono scansioni approfondite delle vulnerabilità per identificare potenziali minacce. Le loro capacità di gestione delle vulnerabilità individuano i problemi all'interno della rete, compresi obiettivi comuni come gli spazi di lavoro o i dati sensibili. Poiché gli aggressori identificano anche vulnerabilità non direttamente collegate ai loro obiettivi previsti, gli MSSP sono in grado di rilevarli sia che si trovino all'interno della superficie di attacco immediata, sia che risiedano nelle vicinanze o più lontano.