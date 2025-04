Il gruppo di metriche Ambientali rappresenta le caratteristiche di vulnerabilità uniche per l'ambiente di un utente. Come il gruppo di metriche Base, il gruppo di metriche Ambientali include riservatezza, integrità e disponibilità. A ogni metrica viene assegnato un valore che riflette l'importanza dell'asset vulnerabile all'interno dell'organizzazione. Ciò è in contrasto con l'obiettivo intrinseco delle metriche Base.

Inoltre, attraverso il gruppo di metriche Ambientali, gli analisti possono sostituire varie metriche di base originali con metriche di base modificate se la situazione in un ambiente specifico suggerisce che sia giustificato un valore diverso.

Consideriamo uno scenario in cui la configurazione predefinita di un'applicazione richieda l'autenticazione per l'accesso, tuttavia l'ambiente in cui si trova l'applicazione non richiede l'autenticazione per gli amministratori. In questo caso, il valore di base originale per la vulnerabilità "privilegi richiesti" dell'applicazione è "alto"," il che significa che è necessario un elevato livello di privilegi per accedervi. Tuttavia, il valore modificato "privilegi richiesti" sarebbe "nessuno", perché gli aggressori potrebbero teoricamente utilizzare la vulnerabilità assumendo funzioni amministrative.