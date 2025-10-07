I dati sono uno dei beni più preziosi per qualsiasi organizzazione. Con l'aumento del volume dei dati sensibili, aumenta anche la necessità di proteggerli dagli accessi non autorizzati. Secondo il report Cost of a Data Breach, il costo medio globale di una violazione dei dati ammonta a 4,88 milioni di dollari, in aumento del 10% rispetto all'anno scorso e il totale più alto di sempre.

Per molte organizzazioni, la crittografia è una delle misure più efficaci per proteggere i dati sensibili. Applica i principi della crittografia per trasformare i dati leggibili in testo cifrato utilizzando algoritmi crittografici, rendendoli inaccessibili agli utenti non autorizzati.

L'efficacia della crittografia si basa non solo su potenti algoritmi come l'Advanced Encryption Standard (AES), ma anche sulla gestione sicura delle chiavi crittografiche che bloccano e sbloccano i dati.

Questo processo non sempre è facile come sembra. Le organizzazioni devono spesso gestire migliaia di chiavi crittografiche su diversi sistemi e ambienti, ognuna in varie fasi del proprio ciclo di vita.

Potrebbe essere necessario condividere le chiavi crittografiche in modo sicuro tra i reparti o con partner esterni. Questa complessità può rendere difficile garantire che tutte le chiavi siano adeguatamente protette, tracciate e conservate durante il loro ciclo di vita.

La gestione delle chiavi facilita questo processo centralizzandone il controllo, automatizzando i processi del ciclo di vita delle chiavi e fornendo solide funzionalità di monitoraggio e di audit. Aiuta le organizzazioni a garantire che le chiavi siano gestite in modo coerente secondo le best practice e riduce il rischio di perdita o uso improprio delle chiavi.

Senza un'adeguata gestione delle chiavi, le organizzazioni possono rischiare di annullare efficacemente i vantaggi della crittografia, spianando la strada ad accessi non autorizzati, violazioni dei dati e perdite di dati.

Ad esempio, Microsoft ha recentemente rivelato che un gruppo di hacker sostenuto dalla Cina ha rubato una chiave crittografica critica di firma elettronica dai suoi sistemi.1 Questa chiave ha consentito agli aggressori di generare token di autenticazione legittimi e accedere ai sistemi di posta elettronica Outlook basati su cloud di 25 organizzazioni, tra cui diverse agenzie governative statunitensi.

Inoltre, con l'emergere di nuove tecnologie, l'importanza di una solida gestione delle chiavi continua a crescere. Ad esempio, l'avvento del quantum computing rappresenta una minaccia significativa per gli algoritmi di crittografia attuali, e sta spingendo organizzazioni ed esperti a investire in tecniche di crittografia e sistemi di gestione delle chiavi in grado di resistervi.

Restare al passo con questi sviluppi e investire in soluzioni e sistemi avanzati di gestione delle chiavi può aiutare le organizzazioni a garantire che le loro pratiche di crittografia rimangano efficaci e a prova di futuro.