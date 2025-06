Che cos'è il Single Sign On (SSO)?

Il Single Sign On semplifica l'autenticazione degli utenti, migliora l'esperienza utente e, se implementato correttamente, migliora la sicurezza. Viene spesso utilizzato per gestire l'autenticazione e l'accesso sicuro a intranet o extranet aziendali, portali per studenti, servizi di cloud pubblico e altri ambienti in cui gli utenti devono spostarsi tra diverse applicazioni per portare a termine il proprio lavoro. Viene inoltre utilizzato sempre più spesso nei siti Web e nelle app rivolti ai clienti, come i siti bancari e di e-commerce, per combinare applicazioni di fornitori terzi in esperienze utente fluide e senza interruzioni.