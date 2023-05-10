Che cos'è un sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS)?

Le soluzioni IPS si sono evolute a partire dai sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), che rilevano e segnalano le minacce al team addetto alla sicurezza. Un IPS ha le stesse funzioni di rilevamento e segnalazione delle minacce di un IDS, oltre a capacità di prevenzione automatizzata delle minacce, pertanto talvolta sono definiti "sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni" (IDPS).

Poiché un IPS è in grado di bloccare direttamente il traffico dannoso, può alleggerire i workload per i team addetti alla sicurezza e i centri operativi per la sicurezza (SOC), consentendo loro di concentrarsi su minacce più complesse. Gli IPS possono aiutare ad applicare le politiche di sicurezza della rete bloccando azioni non autorizzate da parte di utenti legittimi e possono supportare l'impegno per la conformità. Ad esempio, un IPS soddisfa il requisito Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) per le misure di rilevamento delle intrusioni.