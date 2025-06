Che cosa sono gli scareware?

Gli hacker possono utilizzare tattiche di scareware per diffondere i ransomware, un tipo di malware che tiene in ostaggio dispositivi o file e chiede un riscatto. Convincere le vittime a scaricare software antivirus falsi può essere più semplice che introdursi nella rete.

Alcuni scareware fingono di essere ransomware per estorcere denaro. Uno scareware, chiamato "ALC Ransomware", comunica alle vittime che i loro file sono stati crittografati e richiede il pagamento del riscatto. In realtà, non è stato crittografato niente. Gli hacker contano sul fatto che gli utenti siano così spaventati da inviare comunque denaro.

Altri programmi scareware potrebbero essere una forma di ransomware a sé stante, perché possono rendere inutilizzabili i dispositivi finché non vengono soddisfatte le loro richieste. Un falso programma antivirus potrebbe inondare il dispositivo con infiniti "avvisi" pop-up che non spariranno finché l'utente non pagherà per "aggiornare" il software.