Cos'è il personale mobile?

Il personale mobile è costituito da dipendenti che non sono vincolati a un'ubicazione fisica centrale. Sono invece connessi tra di loro tramite diverse tecnologie mobili: computer, smart phone e altri dispositivi mobili. Dal momento che queste tecnologie sono sempre più portabili, facili da usare e convenienti, il personale mobile è una realtà in espansione.
Il concetto di personale mobile non si riduce allo smart working. Con l'introduzione di dispositivi mobili sofisticati, i dipendenti mobili hanno acquisito la possibilità di accedere alle applicazioni software e ai dati che una volta erano disponibili solo presso la sede centrale dell'azienda. Gli operatori sul campo in settori come la sanità, l'edilizia e l'agricoltura possono svolgere attività complesse in loco o in viaggio.
Il lavoro mobile è diverso dal tradizionale lavoro da remoto, in cui i dipendenti lavorano da un home office. Il personale mobile è costituito, nello specifico, da dipendenti che non lavorano da un'unica posizione fissa. Di questi fanno parte i lavoratori ibridi che dividono il loro tempo tra casa e ufficio e i lavoratori deskless che svolgono ruoli che richiedono diversi spostamenti durante la giornata lavorativa. Gli infermieri di viaggio, gli addetti alla vendita al dettaglio che si spostano tra i vari negozi e i tecnici sul campo nel settore delle telecomunicazioni sono tutti lavoratori mobili.
Secondo il già citato rapporto OMDIA, oggi i dipendenti mobili costituiscono la maggior parte della forza lavoro. Solo il 33% dei lavoratori è "legato" a un singolo luogo, come un ufficio centrale o un negozio.
Molte aziende hanno adottato un approccio orientato verso una maggiore mobilità della forza lavoro durante la pandemia da COVID-19. Il passaggio da mansioni tradizionalmente basate sul luogo di lavoro al lavoro a distanza, come è avvenuto per gli insegnanti di scuola e gli impiegati di banca, ha permesso alle organizzazioni di mantenere la continuità delle operazioni aziendali durante la crisi.
Sulla crescita del personale mobile hanno inciso anche cambiamenti tecnologici e aziendali di più lungo periodo. Dal momento che i dispositivi mobili avanzati consentono ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo, le aziende che adottano questo nuovo approccio hanno riscontrato vantaggi come:
I dipendenti possono fornire risposte immediate ai clienti e risolvere le sfide in loco in tempo reale accedendo ai dati dai loro dispositivi mobili invece di dover aspettare fino al ritorno in ufficio.
Uno studio di Global Workplace Analytics (link esterno a ibm.com) ha rilevato che le aziende possono ottenere un risparmio di 11.000 dollari all'anno per ogni dipendente che lavora per 2 o 3 giorni fuori dall'ufficio ogni settimana.Le aziende possono risparmiare sul costo dell'affitto, e la conversazione video può ridurre i costi logistici e di viaggio derivanti dallo spostamento dei dipendenti in una sede centrale per le riunioni.
Il lavoro mobile può aiutare i membri del team a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata e a ridurre lo stress, migliorando così le prestazioni e la fidelizzazione dei dipendenti. Secondo il report OMDIA, il 54% delle aziende dichiara di aver rilevato un aumento della produttività dei dipendenti dopo il passaggio al lavoro mobile. Questa forma di lavoro consente anche alle aziende di fornire un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e di garantire flussi di lavoro continui con i dipendenti che si spostano da un fuso orario all'altro.
Una forza lavoro su dispositivi mobili può includere persone provenienti da tutto il mondo, con una diversità geografica, socioeconomica e culturale che altrimenti non sarebbe possibile. Le opzioni di lavoro mobile possono rappresentare una soluzione ideale anche per lavoratori con disabilità, genitori, assistenti e altre persone che potrebbero aver bisogno di maggiore flessibilità.
Le crisi come la pandemia da COVID-19 sottolineano l'importanza di consentire il lavoro mobile quando possibile. La sfida consiste nell'offrire ai lavoratori mobili l'accesso remoto ai software aziendali critici, mantenendo al contempo la collaborazione, la produttività e la sicurezza.
Nella fase di creazione di una forza lavoro su dispositivi mobili, i leader aziendali potrebbero dover considerare diversi aspetti:
I dipendenti mobili vogliono scegliere i propri dispositivi. Si aspettano che la tecnologia sul posto di lavoro offra un'esperienza utente simile a quella delle app e dei dispositivi del consumatore. Le organizzazioni potrebbero dover definire politiche e processi BYOD (Bring Your Own Device) che regolino un'ampia gamma di software e hardware, inclusi laptop, dispositivi portatili, tablet, smart phone e altro ancora.
I dipendenti che utilizzano i propri dispositivi e app per il lavoro possono determinare vulnerabilità di sicurezza. Potrebbero introdurre l'IT ombra, che consiste nell'utilizzo di risorse IT senza l'approvazione o la supervisione richieste, nella rete aziendale. Anche le app e i dispositivi mobili approvati possono causare problemi se i dipendenti accedono a dati sensibili tramite reti Wi-Fi pubbliche non protette.
Le aziende monitorano spesso i lavoratori mobili e i loro asset per garantire la conformità e ottimizzare i flussi di lavoro. Ad esempio, le aziende possono avvalersi della localizzazione per mettere in contatto i tecnici sul campo con i lavori più vicini. Tuttavia, i dipendenti potrebbero opporsi al monitoraggio, soprattutto se utilizzano i propri dispositivi.
Lo sviluppo di app mobili personalizzate per più piattaforme può rivelarsi costoso e complesso. D'altra parte, la gestione di applicazioni di più fornitori terzi può rendere difficile una corretta gestione IT. I provider di software come IBM non si limitano allo sviluppo di app mobili ma offrono anche soluzioni integrate per la loro gestione.
Durante la pandemia da COVID-19, molte aziende hanno permesso ai dipendenti di lavorare da remoto per garantire la continuità delle operazioni aziendali. A seguito della pandemia, molte aziende hanno mantenuto la modalità di lavoro da remoto e il lavoro mobile. Le nuove tecnologie hanno anche reso più efficace questo nuovo approccio.
Strumenti come Asana, Slack, Webex, Zoom e Google Calendar rendono il lavoro virtuale e la collaborazione tra i dipendenti mobili semplice ed efficiente. Tuttavia, questi nuovi strumenti e app possono rappresentare una sfida per una gestione IT efficace. Altre innovazioni nella tecnologia mobile, come lettori biometrici, dispositivi portatili, controllo vocale, near field communication (NFC), realtà virtuale (Virtual Reality, VR) e realtà aumentata (Augmented Reality, AR), stanno migliorando le comunicazioni e i flussi di lavoro aziendali.
Fino a poco tempo fa, uno degli ostacoli principali all'implementazione di tecnologie mobili era la mancanza di un segnale wireless affidabile e veloce. Con l'introduzione del wireless 5G, i lavoratori mobili possono condividere con i colleghi anche file di grandi dimensioni e collaborare tramite video senza ritardi o interruzioni.
Innovazioni come il 5G consentono anche alle piccole aziende di sfruttare le tecnologie AR e VR per migliorare la comunicazione e la collaborazione. I lavoratori possono eseguire attività complesse con informazioni fornite su richiesta utilizzando l'AR. Ad esempio, i lavoratori edili e gli ingegneri possono pianificare nuovi progetti con i dispositivi AR. Anche attività come la gestione della supply chain e la gestione dell'inventario potrebbero essere realizzati tramite AR.
Le organizzazioni continueranno probabilmente ad adottare nuovi strumenti software per gestire meglio la transizione su larga scala dei dipendenti dell'ufficio verso il lavoro remoto e mobile. Nell'ambito di questa transizione, le aziende possono stringere rapporti strategici con i principali provider di software e apparecchiature e con i fornitori di servizi di rete per ridurre al minimo le interruzioni nell'infrastruttura e nei servizi.
Anche le tendenze demografiche hanno influenzato la crescita del personale mobile. Insieme, i millennial e gli appartenenti alla Generazione Z costituiscono la parte più ampia della forza lavoro (link esterno a ibm.com). La ricerca mostra (link esterno a ibm.com) che questi lavoratori preferiscono il lavoro flessibile.
Mentre alcuni dipendenti mobili si affidano ad app come Slack e Asana per svolgere il proprio lavoro, molte aziende utilizzano strumenti di gestione del personale mobile specializzati per garantire la sicurezza e la produttività di questi lavoratori.
I software per la gestione del personale mobile (MWM, Mobile workforce management software) costituiscono un'ampia categoria di piattaforme che aiutano le aziende a gestire i dipendenti che lavorano al di fuori di un ufficio centrale. Le diverse soluzioni di gestione del personale mobile hanno caratteristiche e funzioni diverse, ma molte di esse forniscono un supporto per la pianificazione, l'assegnazione e il monitoraggio delle attività, le comunicazioni e gli aggiornamenti di stato. Alcuni strumenti MWM possono essere utilizzati per attività di gestione del capitale umano nel back-office come l'onboarding e il calcolo delle retribuzioni.
Gli strumenti di gestione del servizio sul campo sono piattaforme MWM progettate per la gestione degli operatori sul campo che installano, mantengono o riparano apparecchiature, sistemi o risorse al di fuori delle sedi aziendali.I manager e i tecnici utilizzano spesso il software di gestione del servizio sul campo per l'elaborazione delle commesse, la programmazione e l'automazione delle spedizioni e la riscossione dei pagamenti, tra le altre cose.
Le soluzioni di gestione unificata degli endpoint (UEM, Unified Endpoint Management) consentono alle aziende di monitorare, gestire e proteggere tutti i dispositivi dell'utente finale (desktop, laptop, smart phone, tablet, dispositivi portatili e altro) da un'unica console, indipendentemente dal sistema operativo o dalla posizione geografica. Con le soluzioni UEM, un'azienda può impostare e applicare criteri di mobile security, gestione dei dispositivi e delle app per tutti i dispositivi su una determinata rete. I team IT non hanno più bisogno di strumenti separati per gestire i dispositivi dei lavoratori on-premises e mobili.
