Cos'è il personale mobile?

Il personale mobile è costituito da dipendenti che non sono vincolati a un'ubicazione fisica centrale. Sono invece connessi tra di loro tramite diverse tecnologie mobili: computer, smart phone e altri dispositivi mobili. Dal momento che queste tecnologie sono sempre più portabili, facili da usare e convenienti, il personale mobile è una realtà in espansione.

Il concetto di personale mobile non si riduce allo smart working. Con l'introduzione di dispositivi mobili sofisticati, i dipendenti mobili hanno acquisito la possibilità di accedere alle applicazioni software e ai dati che una volta erano disponibili solo presso la sede centrale dell'azienda. Gli operatori sul campo in settori come la sanità, l'edilizia e l'agricoltura possono svolgere attività complesse in loco o in viaggio.