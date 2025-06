Che cos'è la gestione IT?

L'IT è alla base di quasi tutte le attività aziendali. L'automazione, il trattamento dei dati e la connettività sempre attiva hanno aperto le porte a funzionalità ed efficienze prima inimmaginabili. Potrebbe essere impossibile separare la tecnologia dalle operazioni aziendali quotidiane.

Allo stesso tempo, un'organizzazione è vulnerabile quando i sistemi hanno prestazioni ridotte o non funzionano correttamente. Una rete inattiva, la perdita di dati o malware possono avere un impatto grave sulle operazioni quotidiane. Il costo medio di una violazione dei dati negli Stati Uniti, ad esempio, è di 3,86 milioni di dollari.1



Le pratiche di gestione IT garantiscono che le tecnologie dell'informazione siano sicure, altamente disponibili e funzionino al massimo.



Inoltre, i CIO assumono un ruolo di leadership nell'adozione di nuovi sistemi per migliorare le operazioni. Come suggerisce un dirigente IT: "Le tecnologie emergenti, come la machine learning, l'analisi, i chatbot e la blockchain, possono rivoluzionare completamente il nostro modo di offrire servizi."



"L'IT è sull'orlo di un cambiamento senza precedenti," afferma la rivista CIO. "Ogni azienda, ora attiva nel settore della tecnologia, sta vivendo i primi grandi cambiamenti futuri: automazione, budget tecnologici decentralizzati, rapida adozione di servizi basati su cloud e, più recentemente, l'AI come necessità aziendale." 2



I CIO potrebbero dover fare di più che investire nel servizio o nel sistema più recente. La trasformazione digitale richiede innovazione e abilitazione strategica. "Per noi, il ruolo del CIO non è più quello del vecchio manager tecnologico di back-office. Non c'è nessuna conversazione in sala riunioni che avvenga senza coinvolgere il CIO", osserva un dirigente IT.



"Penso che i CIO debbano diventare più esperti nel business," osserva un altro. "Dobbiamo essere integrati e radicati nell'azienda, in modo da sapere come utilizzare la tecnologia per risolvere le sfide aziendali e rendere le cose lungimiranti dal punto di vista del settore."