La simulazione di violazioni e attacchi (BAS) è un approccio automatizzato e continuo basato su software per la sicurezza offensiva. Allo stesso modo di altre forme di convalida della sicurezza come il red teaming e i test di penetrazione , BAS integra gli strumenti di sicurezza più tradizionali simulando gli attacchi informatici, al fine di testare i controlli di sicurezza e fornire insight fruibili.

Come un'esercitazione di red team, le simulazioni di violazioni e attacchi utilizzano le tattiche, le tecniche e le procedure di attacco (TTP) del mondo reale utilizzate dagli hacker per identificare e mitigare in modo proattivo le vulnerabilità della sicurezza prima che possano essere utilizzate dai criminali informatici. Tuttavia, a differenza del red teaming e dei pen test, gli strumenti BAS sono completamente automatizzati e possono fornire risultati più completi, utilizzando meno risorse nel tempo che separa dai test di sicurezza più manuali. Fornitori come SafeBreach, XM Cyber e Cymulate offrono soluzioni basate su cloud che consentono la facile integrazione degli strumenti BAS senza implementare nuovo hardware.

In quanto strumenti di convalida del controllo della sicurezza, le soluzioni BAS aiutano le organizzazioni a comprendere meglio le proprie lacune a livello di sicurezza e forniscono indicazioni preziose per la correzione prioritaria.

La simulazione di violazioni e attacchi aiuta i team addetti alla sicurezza a: