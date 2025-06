Che cos'è la 2FA (autenticazione a due fattori)?

La maggior parte delle persone ha familiarità con i sistemi di sicurezza 2FA basati su SMS. In questa versione, un'app invia un codice numerico al cellulare dell'utente al momento dell'accesso. L'utente deve inserire sia la password che il codice per procedere. Inserire solo l'uno o l'altro non è sufficiente per l'autenticazione.

La 2FA è la forma più comune di autenticazione a più fattori (MFA), che si riferisce a qualsiasi metodo di autenticazione in cui gli utenti devono fornire più di un fattore per dimostrare la propria identità.

Sebbene la 2FA sia spesso associata ai sistemi informatici, può proteggere anche asset e luoghi fisici. Ad esempio, un edificio con accesso riservato potrebbe richiedere alle persone di presentare un badge identificativo e di superare una scansione delle impronte digitali per entrare.

Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, le credenziali compromesse sono la causa più comune di violazione dei dati. Per gli attori delle minacce è relativamente facile rubare password tramite phishing, spyware o attacchi brute-force.

L'autenticazione a due fattori aiuta a rafforzare la sicurezza dell'account richiedendo un secondo fattore. Non solo gli hacker hanno bisogno di rubare due credenziali per entrare in un sistema, ma il secondo fattore è spesso molto difficile da violare. Spesso il secondo fattore include impronte digitali e dati biometrici, chiavi di sicurezza fisiche e codici di accesso temporanei.