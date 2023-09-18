Cos'è il DAST?

Gli sviluppatori di oggi lavorano rapidamente, spesso aggiornando aree di codice specifiche più volte al giorno, senza una visione completa dell'intero codice. Si affidano molto a componenti di terze parti e open source e spesso faticano a collaborare in modo efficace con i team di sicurezza. La maggior parte lavora anche su applicazioni sempre più complesse, con numerose funzionalità, librerie e dipendenze, il tutto gestendo minacce di cybersecurity in continua evoluzione.

Il risultato è una superficie di vulnerabilità della sicurezza in costante aumento, che aumenta la difficoltà di scrivere codice sicuro e proteggere le informazioni sensibili dalla violazione dei dati. Gli sviluppatori hanno bisogno di modi per testare potenziali vulnerabilità mentre lavorano, senza compromettere la loro produttività.

DAST aiuta a rendere possibile tutto questo automatizzando il processo di test di sicurezza. Funziona imitando le azioni degli hacker reali, lavorando dall'esterno per scoprire potenziali vulnerabilità nelle applicazioni in esecuzione. Il DAST consente agli sviluppatori di testare il proprio codice e di vedere l'impatto sulla sicurezza complessiva dell'applicazione prima che venga messa in funzione ed eccelle nell'individuare i problemi di sicurezza, come gli errori di autenticazione e le vulnerabilità del codice, che spesso sfuggono ad altri metodi di test, come la Software Composition Analysis (SCA).

I moderni strumenti DAST (vedi sotto) si integrano perfettamente anche nelle pipeline DevOps e CI/CD per offrire interfacce per tutte le fasi dello sviluppo, anche nelle prime fasi del workflow di sviluppo delle applicazioni.

Le integrazioni di build e deployment sono una delle ragioni per cui i team DevOps adottano comunemente il DAST negli ambienti DevOps/DevSecOps come parte di un approccio "shift left" in cui i test vengono eseguiti nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) per una correzione più economica e rapida. Altri principi DevOps rafforzati dagli strumenti DAST includono la priorità dell'automazione, della collaborazione e del feedback continuo in modo che gli sviluppatori e i team di sicurezza possano rimanere agili e produttivi senza compromettere la sicurezza.