Che cos'è l'identità digitale?

Le identità digitali svolgono un ruolo chiave nei sistemi di gestione delle identità e degli accessi (IAM) utilizzati dalle organizzazioni aziendali per applicare le misure di cybersecurity e controllare l'accesso degli utenti alle risorse digitali.

Quando un nuovo utente ha bisogno di accedere a un sistema, ad esempio un nuovo dipendente in una rete aziendale o un nuovo server in un data center, l'utente deve stabilire un'identità digitale distinta in tale sistema. Il sistema IAM utilizzerà quindi queste ID digitali distinte per monitorare l'attività degli utenti e applicare autorizzazioni personalizzate.

Quando un utente richiede l'accesso a un asset digitale, deve autenticarsi tramite il sistema di gestione delle identità e degli accessi (IAM). L'autenticazione comporta l'invio di alcune credenziali, come nome utente e password, data di nascita o certificato digitale, per dimostrare che l'utente è chi dichiara di essere. Per una maggiore sicurezza, alcuni sistemi IAM possono utilizzare l'autenticazione a più fattori (MFA), che richiede agli utenti di fornire più di un fattore di autenticazione per dimostrare la propria identità.

Quando l'utente supera l'autenticazione, il sistema IAM verifica le autorizzazioni associate alla sua identità digitale unica e concede solo le autorizzazioni approvate. Così facendo, i sistemi IAM tengono lontani gli hacker e garantiscono che ogni utente disponga solo delle autorizzazioni necessarie per svolgere i propri compiti.

In un sistema Single Sign-on (SSO), un utente può utilizzare un'identità digitale per accedere a più app e servizi online. Il portale SSO autentica l'utente e genera un certificato o un token che funge da chiave di sicurezza per varie risorse interconnesse.