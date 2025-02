Che cos'è l'interoperabilità?

A questo livello, tutti i dati condivisi tra i sistemi sono standardizzati in un formato particolare, così da poter essere interpretati e utilizzati. In genere, i formati standard comportano l'ordinamento dei dati in campi standardizzati affinché il sistema ricevente possa rilevare automaticamente ciò che rappresenta ogni campo.

I dati acquisiti in un database dei clienti, per esempio, potrebbero essere ordinati in campi come "nome", "indirizzo" e "cronologia degli acquisti". Le applicazioni aziendali che accedono a questo database possono interpretare i contenuti in base a questi campi. In altre parole, le applicazioni trattano i dati nel campo "nome" come il nome di un cliente, i dati nel campo "indirizzo" come l'indirizzo del cliente e così via.