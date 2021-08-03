L'accesso ai dati sanitari e la loro condivisione in modo sicuro sono sempre stati complessi. La natura dei dati sanitari crea un paradosso: sono difficili da condividere perché sono sensibili e richiedono un elevato livello di privacy e sicurezza, ma l'impossibilità di accedervi quando necessario comporta il rischio di causare danni significativi. La mancanza di interoperabilità può portare a una comprensione incompleta delle esigenze sanitarie di un individuo o di una popolazione, con conseguenti risultati più scadenti e costi più elevati.

Man mano che le popolazioni di tutto il mondo invecchiano e le persone vivono più a lungo, l'interoperabilità e la condivisione dei dati diventeranno sempre più fondamentali per fornire un'assistenza sanitaria efficace. Negli Stati Uniti, L'Agency for Healthcare Research and Quality ha stimato che due americani anziani su tre presentano almeno due condizioni comportamentali o fisiche croniche. Il trattamento per le persone con malattie croniche multiple rappresenta attualmente circa il 66% dei costi sanitari negli Stati Uniti (link esterno a ibm.com).

Nella loro roadmap nazionale (link esterno a ibm.com), l'Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) afferma che l'utilizzo delle cartelle cliniche elettroniche (EHR) è aumentato notevolmente negli Stati Uniti. Molti ospedali hanno accedono normalmente alle cartelle cliniche e ai dati dei pazienti da fornitori esterni, ma meno della metà degli ospedali sta integrando i dati ricevuti nelle cartelle cliniche dei singoli pazienti. Quindi, sebbene l'accesso ai dati clinici vitali sia migliorato, c'è ancora molto lavoro da fare per far convergere gli stakeholder e creare un ecosistema di dati integrato.

Oltre ad aiutare i medici e gli altri operatori sanitari ad avere una visione più completa dei loro pazienti, l'interoperabilità dei dati sanitari aiuta le organizzazioni di tutto il settore sanitario. Se i sistemi informativi sanitari fossero più integrati, allora i piani sanitari sarebbero in grado di sviluppare una migliore comprensione dei loro tassi di utilizzo e della domanda di servizi. I fornitori di servizi governativi sarebbero in grado di accedere ai dati sulla popolazione per visualizzare le tendenze e soddisfare le esigenze dei loro cittadini. Inoltre, le organizzazioni che si occupano di scienze biologiche sarebbero in grado di sfruttare set di dati affidabili per condurre una ricerca più rapida e informata.

Con una migliore interoperabilità, le organizzazioni sarebbero in grado di smettere di considerare le persone come pazienti un giorno, membri di un piano sanitario il giorno dopo e consumatori di app sanitarie il giorno dopo. Invece, i responsabili delle decisioni di tutto il settore dovrebbero iniziare a osservare il modo in cui le persone accedono e utilizzano le informazioni sanitarie, indipendentemente dalla loro fonte, per promuovere modelli di cura migliori, perseguire una migliore sicurezza dei pazienti e migliorare le esperienze per le persone servite.