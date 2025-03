Cos'è l'EDI (Electronic Data Interchange)?

Gli standard dei messaggi EDI definiscono tutte le transazioni EDI. È fondamentale disporre di processi di governance adeguati per la qualità dei dati: se le informazioni mancano o si trovano nella posizione errata, infatti, è possibile che il documento EDI non venga elaborato correttamente.

Gli standard sono la base delle conversazioni EDI.¹ Diverse organizzazioni definiscono gli standard dei messaggi EDI, tra cui ODETTE, TRADACOMS, GS1, Peppol e l'Accredited Standard Committee X12 (ASC X12).

In generale, la trasmissione EDI ha 2 tipi di base:

Connessioni punto a punto o dirette: due computer o sistemi si connettono senza intermediari su internet, generalmente con protocolli sicuri.





Rete a valore aggiunto (VAN): una rete di terze parti gestisce la trasmissione dei dati, generalmente con un paradigma di mailboxing.

I protocolli di trasmissione internet EDI includono Secure File Transfer Protocol (SFTP), Applicability Statement 2 o AS2, un protocollo basato su HTTPS, Simple Object Access Protocol (SOAP) e altri. Gli elementi dei dati EDI includono elementi quali l'ID mittente e l'ID destinatario. I segmenti di dati combinano due o più elementi correlati per dare loro un significato maggiore. Ad esempio, FNAME e LNAME possono combinarsi per formare CUSTOMERNAME. Gli envelope strutturano diversi tipi di dati e contengono le informazioni sull'indirizzo del mittente e del destinatario. Il flusso di documenti EDI o flusso di messaggi descrive lo spostamento di messaggi EDI verso vari indirizzi e reparti in entrata e in uscita per eseguire un processo aziendale o una transazione.²



I metalinguaggi come Extensible Markup Language (XML) o JavaScript Object Notation (JSON) integrano l'EDI piuttosto che sostituirlo. Le aziende devono essere pronte a gestire un numero sempre maggiore di formati di documenti e opzioni di trasmissione. Un produttore globale scambia regolarmente circa 55 diversi tipi di documenti con quasi 2.000 partner.

