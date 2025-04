Cos'è l'esperienza utente (UX)?

Il landscape dell'esperienza utente si sta rimodellando man mano che nuove tecnologie ed evoluzioni continuano a entrare nel mercato, ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con prodotti, servizi e sistemi digitali. Uno dei principali motori di questo cambiamento è la crescente integrazione di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML), la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR), l'Internet of things (IoT) e la blockchain.

Mentre queste tecnologie plasmano il landscape della UX, le organizzazioni si affidano a framework come IBM® Garage e al design thinking per creare soluzioni innovative incentrate sull'utente. IBM Garage è un approccio progettato per accelerare la trasformazione digitale attraverso una combinazione di design thinking e sviluppo agile. Il framework riunisce esperti di tecnologia, designer e stakeholder aziendali per sviluppare e iterare soluzioni in tempo reale.

Il design thinking è una delle metodologie principali utilizzate in IBM Garage per garantire un approccio all'innovazione incentrato sull'utente. L'obiettivo è risolvere i problemi attraverso l'empatia, l'ideazione e l'iterazione. L'evoluzione della UX è sempre più influenzata da insight basati sui dati, design intuitivi e tecnologie immersive. Con il passare degli anni, potrebbe evidenziarsi una maggiore attenzione su una personalizzazione ancora più profonda e su interazioni più immersive per soddisfare le aspettative in continua evoluzione degli utenti.