Cos'è lo sviluppo del prodotto?

Poiché ogni fase del tradizionale ciclo di vita dello sviluppo del prodotto può richiedere mesi, alcuni imprenditori e aziende, in particolare le startup, perseguono strategie di sviluppo del prodotto e tappe fondamentali in tempi più ristretti. Intraprendono cicli ripetuti di sviluppo del prodotto per creare MVP (Minimum Viable Product), ovvero prodotti contenenti solo funzioni critiche. Le aziende presentano gli MVP agli utenti, raccolgono il loro feedback e lo utilizzano nel successivo ciclo di sviluppo del prodotto per migliorare l'MVP.5 Un MVP è la base su cui iterare per ottenere risultati aziendali misurabili.