Cos'è uno Scaled Agile Framework (SAFe)?

Essential SAFe è il modo più semplice per implementare SAFe in un'organizzazione ed è l'elemento di base di tutte le altre configurazioni SAFe. In Essential SAFe, le organizzazioni si coordinano a livello di team e di programma per garantire l'allineamento e la consegna efficiente del valore.

Per coordinarsi in modo efficace, le aziende adottano gli Agile Release Train (ART). Gli ART sono "organizzazioni virtuali formate per superare i confini geografici e organizzativi, eliminare i passaggi superflui e accelerare la fornitura di valore", come definito da Scaled Agile, Inc. In breve, un ART è un gruppo di piccoli team che lavorano insieme per un obiettivo comune.

Essential SAFe fornisce gli elementi minimi di cui le organizzazioni hanno bisogno per fornire soluzioni attraverso ART, concentrandosi su concetti fondamentali come la consegna continua e la leadership Lean-Agile. Essential SAFe non copre le preoccupazioni relative alla consegna di soluzioni enterprise o al portfolio.