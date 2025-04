Cos'è il data poisoning?

Gli attacchi mirati manipolano gli output dei modelli AI in un modo specifico. Ad esempio, i criminali informatici potrebbero iniettare dati avvelenati in un chatbot o in un'applicazione di AI generativa (gen AI) come ChatGPT per alterarne le risposte. Allo stesso modo, in uno scenario di cybersecurity, un criminale informatico potrebbe introdurre dati contaminati in un modello progettato per rilevare malware, facendo sì che non rilevi determinate minacce.

Gli attacchi mirati manipolano il comportamento del modello a vantaggio del criminale, creando potenzialmente nuove vulnerabilità nel sistema.