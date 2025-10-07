Che cos'è il blue teaming?

Il modo migliore per descrivere come funziona una "squadra blu" è paragonarla a una squadra di calcio. Il team blu è composto dagli addetti alla sicurezza informatica di una organizzazione, e costituisce la linea di difesa contro tutte le minacce potenziali, come ad esempio gli attacchi di phishing e le attività sospette. Uno dei primi passi del lavoro della squadra blu consiste nel capire la strategia di sicurezza dell'organizzazione e raccogliere i dati necessari a predisporre un piano di difesa da opporre agli attacchi sferrati nel mondo reale.

Prima di predisporre il piano di difesa, la squadra blu raccoglie tutte le informazioni relative alle aree che hanno bisogno di protezione ed effettua una valutazione dei rischi. Durante questo periodo di prove, la squadra identifica le risorse aziendali fondamentali e annota l'importanza di ciascuna, oltre ai controlli DNS e all'acquisizione di campioni di traffico di rete. Una volta completata l'identificazione delle risorse, la squadra blu procede a effettuare una valutazione dei rischi per identificare quali sono le minacce per ciascuna delle risorse, dove potrebbero annidarsi punti deboli o problemi di configurazione. Questo è analogo a quello che accade nel calcio, quando dopo la partita allenatore e giocatori analizzano le giocate fatte, cosa ha funzionato e cosa è andato storto.



Una volta completata la valutazione, il team blu mette in atto le misure di sicurezza, come la formazione approfondita dei dipendenti sulle procedure di sicurezza e il rafforzamento delle regole per le password; Nel calcio, questo significa creare nuovi schemi da provare per vedere come funzionano. Una volta predisposto il piano di difesa, il compito della squadra blu è posizionare dei tool di monitoraggio in grado di rilevare i segni di intrusione, indagare sugli avvisi e rispondere ad attività insolite.