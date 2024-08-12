Stabilire comunicazioni sicure su internet è una delle applicazioni più comuni per la crittografia. Transport Layer Security (TLS) e il suo predecessore, Secure Sockets Layer (SSL), utilizzano algoritmi crittografici per stabilire connessioni protette tra browser web e server utilizzando certificati SSL/TLS per confermare le identità di utenti e server. Stabilendo canali sicuri, questi protocolli assicurano che i dati condivisi tra il browser di un utente e il server di un sito web rimangano privati e non possano essere intercettati da malintenzionati.

La crittografia viene utilizzata anche per applicazioni di messaggistica comuni come le e-mail e WhatsApp per fornire la crittografia end-to-end (E2EE) e mantenere la privacy delle conversazioni degli utenti. Con l'E2EE, solo il mittente e il destinatario possono decifrare e leggere i messaggi, rendendo quasi impossibile l'accesso al contenuto da parte di terzi, compresi i fornitori di servizi degli utenti.