Chiunque può inviare una segnalazione CVE. Le vulnerabilità vengono spesso scoperte da ricercatori nell'ambito della cybersecurity, professionisti della sicurezza, fornitori di software, membri della comunità open source e utenti di prodotti attraverso vari mezzi, come ricerche indipendenti, valutazioni della sicurezza, scansione delle vulnerabilità, attività di risposta agli incidenti o semplicemente mediante l'utilizzo di un prodotto. Molte aziende offrono un bug bounty, una ricompensa per aver trovato e segnalato in modo responsabile le vulnerabilità rilevate nel software.

Una volta identificata e segnalata una nuova vulnerabilità, viene inviata a un CNA per la valutazione. Un nuovo CVE viene quindi riservato alla vulnerabilità. Questo è lo stato iniziale di un record CVE.

Dopo aver esaminato la vulnerabilità in questione, la CNA presenta i dettagli, tra cui i prodotti interessati, eventuali versioni aggiornate o corrette del prodotto, il tipo di vulnerabilità, la causa principale e l'impatto e almeno un riferimento pubblico. Non appena gli elementi di dati sono stati aggiunti al record CVE, la CNA pubblica il record nell'elenco CVE, rendendolo disponibile al pubblico.

La voce CVE entra quindi a far parte del rispettivo elenco ufficiale, in cui diventa accessibile ai professionisti della cybersecurity, ai ricercatori, ai fornitori e agli utenti di tutto il mondo. Le organizzazioni possono utilizzare gli ID CVE per tracciare e dare priorità alle vulnerabilità all'interno dei loro ambienti, valutare la loro esposizione a minacce specifiche e implementare misure di mitigazione del rischio appropriate.