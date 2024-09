Che cos'è la scansione delle vulnerabilità?

Per individuare potenziali vulnerabilità, gli scanner raccolgono innanzitutto informazioni sugli asset IT. Alcuni scanner utilizzano agenti installati sugli endpoint per raccogliere dati sui dispositivi e sul software in esecuzione su di essi. Altri scanner esaminano i sistemi dall'esterno, sondando le porte aperte per scoprire dettagli sulle configurazioni dei dispositivi e sui servizi attivi. Alcuni scanner eseguono test più dinamici, ad esempio tentando di accedere a un dispositivo utilizzando credenziali predefinite.

Dopo avere scansionato gli asset, lo scanner li confronta con un database di vulnerabilità che registra le vulnerabilità e le esposizioni comuni (CVE, Common Vulnerabilities and Exposures) per varie versioni hardware e software. Alcuni scanner si affidano a fonti pubbliche come i database NIST e CISA, mentre altri utilizzano database proprietari.

Lo scanner controlla se le risorse mostrano segni delle falle ad esse associate, ad esempio bug del protocollo di desktop remoto in un sistema operativo che potrebbero consentire agli hacker di assumere il controllo del dispositivo. Gli scanner possono anche controllare le configurazioni di un asset rispetto a un elenco di best practice di sicurezza, ad esempio garantendo che siano in atto criteri di autenticazione adeguatamente rigorosi per un database sensibile.