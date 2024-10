1900 a.C.: una delle prime implementazioni della crittografia è stata trovata nell'uso di geroglifici non standard scolpiti nel muro di una tomba dell'Antico Regno d'Egitto.

1500 a.C.: le tavolette di argilla trovate in Mesopotamia contenevano scritte cifrate ritenute ricette segrete per smalti ceramici, quelli che nel gergo odierno potrebbero essere considerati segreti commerciali.

650 a.C.: gli antichi spartani usavano un primo cifrario a trasposizione per codificare l'ordine delle lettere nelle loro comunicazioni militari. Il metodo consiste in un messaggio scritto su un pezzo di pelle avvolto attorno a un bastone esagonale di legno noto come scitala. Quando la striscia viene avvolta attorno a una scitala delle dimensioni giuste, le lettere si allineano per formare un messaggio di senso compiuto; tuttavia, quando la striscia viene srotolata, il messaggio diventa un testo cifrato. In questo sistema, la dimensione specifica della scitala può essere considerata come una chiave privata.