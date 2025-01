Cosa si intende per livello di sicurezza?

La governance si riferisce a framework e processi che aiutano le organizzazioni a garantire l'uso appropriato dei sistemi IT e a rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti.

I processi di governance si concentrano spesso sul controllo dell'accesso e dell'uso degli asset aziendali, come le informazioni di identificazione personale (PII), i dati finanziari, i sistemi proprietari o i segreti commerciali. I livelli di accesso sono spesso determinati in base alla relativa sensibilità dei dati e alla necessità di conoscerli da parte di un individuo. Gli utenti in genere hanno accesso solo agli asset di cui hanno bisogno, con i giusti livelli di autorizzazione, per svolgere il proprio lavoro.

Le organizzazioni di determinate località o settori potrebbero anche dover aderire a framework normativi specifici, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) o il California Consumer Privacy Act (CCPA). La violazione di questi requisiti normativi può comportare pesanti sanzioni da parte delle autorità governative e ripercussioni sull'opinione pubblica.

L'automazione di governance, rischio e conformità (GRC) aiuta a rafforzare e ad accelerare le attività di governance in corso. Le organizzazioni possono anche adottare framework specifici di governance e gestione del rischio, come il National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework (NIST CSF).