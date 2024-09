Cos'è GRC?

Al suo livello di base, la governance è l'insieme di regole, politiche e processi che assicurano che le attività aziendali siano allineate per raggiungere gli obiettivi di business. Essa abbraccia etica, gestione delle risorse, responsabilità e controlli di gestione.

La governance assicura anche che il top management possa gestire e controllare ciò che accade a tutti i livelli dell'azienda e che le unità di business siano allineate con le esigenze dei clienti e con gli obiettivi generali dell'azienda.

Una governance efficace crea un ambiente in cui i dipendenti si sentono responsabilizzati e i comportamenti e le risorse sono controllati e ben coordinati. Un obiettivo della governance è quello di bilanciare gli interessi dei diversi stakeholder aziendali (top management, dipendenti, fornitori, investitori, etc.).

Per mantenere questo equilibrio, la governance può aiutare a garantire, per esempio, che siano in essere dei contratti tra gli stakeholder interni ed esterni dell'azienda per un'equa distribuzione di responsabilità, diritti e ricompense. Questo include anche delle procedure per riconciliare gli interessi conflittuali tra le parti interessate e dei processi che assicurano che la supervisione, il controllo e i flussi di dati funzionino come un sistema di controlli ed equilibri.

La governance fornisce il controllo sulle strutture e le infrastrutture, come i data center, così come la supervisione delle applicazioni a livello di portfolio.

Soprattutto, la governance viene attuata per rendere conto di condotta e risultati. La condotta può essere gestita attraverso l'applicazione di pratiche commerciali etiche e regole di cittadinanza aziendale. Una buona governance definisce gli incarichi in base alle linee di business e valuta gli impiegati in base ai risultati raggiunti piuttosto che in base alle responsabilità.