Cos'è la gestione dei documenti?

Esplora la soluzione di gestione dei documenti di IBM Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti sull'AI
Illustrazione con collage di pittogrammi di nuvole, grafico a torta, pittogrammi grafici
Cos'è la gestione dei documenti?

La gestione dei documenti è un sistema o un processo utilizzato per acquisire, tracciare e archiviare documenti elettronici come PDF, file di elaborazione testi e immagini digitali di contenuti cartacei.

La gestione dei documenti consente di risparmiare tempo e denaro. Offre sicurezza per i documenti, controllo degli accessi, archiviazione centralizzata, tracce di controllo e ricerca e recupero semplificati.

 Perché la gestione dei documenti è importante?

L'archiviazione cartacea può richiedere uno spazio fisico significativo. Una piattaforma di gestione dei documenti può integrare documenti diversi per un maggiore controllo, accesso ed efficienza dei processi. Offre vantaggi in termini di recupero delle informazioni, sicurezza, governance e minori costi operativi. Inoltre, una corretta gestione dei registri sta diventando un obbligo normativo.
Un miglior servizio clienti

Ridurre i costi e migliorare le relazioni
Scopri come Turkcell Global Bilgi ha messo in pratica l'acquisizione dei documenti. Utilizzando una soluzione in grado di leggere la scrittura a mano, moduli e numeri, ha ridotto i costi operativi e aumentato la soddisfazione dei clienti.
 
Nozioni di base sulla gestione dei documenti
Meno carta, più funzionalità

La gestione dei documenti, dalla semplice digitalizzazione di documenti cartacei, si è evoluta fino a includere funzionalità di sicurezza, auditing e altro ancora.
Maggiore capacità di archiviazione

La capacità di storage di un server è maggiore di quella di uno schedario o di un magazzino fisico.  
Caratteristiche comuni

I diversi sistemi variano nella portata, ma hanno dei punti in comune come l'indicizzazione, il controllo delle versioni e altro ancora.  
Sfide comuni legate alla gestione dei documenti
Modelli per nuovi tipi di documenti

I servizi di acquisizione basati sull'AI eliminano la necessità di modelli.
Fondi aggiuntivi per l'implementazione dei server

L'elaborazione basata sul cloud riduce i costi di implementazione e gestione.
Gestione dei dati sensibili

Gli strumenti possono contrassegnare i dati protetti da rivedere o reindirizzare.
Mancanza di analytics

Molte soluzioni offrono preziose strategie di estrazione dei dati.  
Soluzioni per la gestione dei documenti
IBM Cloud Pak for Business Automation

Ottieni prestazioni migliori applicando l'automazione intelligente per trasformare le operazioni principali.

 Scopri di più
IBM® Content Manager on Demand

Acquisisci e archivia grandi volumi di documenti, inclusi set di dati XML, corrispondenza in uscita e altro ancora.

 Esplora IBM Content Manager OnDemand
IBM Datacap on Cloud

Semplifica l'acquisizione, il riconoscimento e la classificazione di documenti per gli utenti e nelle applicazioni.

 Esplora IBM Datacap on Cloud
IBM® FileNet Image Services

Gestisci grandi volumi di informazioni fisse con accesso rapido e sicuro ai contenuti aziendali.

Esplora IBM FileNet Image Services
IBM FileNet Content Manager

Utilizza gli strumenti e le funzionalità low-code che facilitano la creazione di applicazioni aziendali significative su qualsiasi cloud.

 Esplora IBM FileNet Content Manager
Fai il passo successivo

Progetta automazioni integrate con l'AI grazie a strumenti a uso di codice basso e nullo, assegna compiti ai bot e monitora le prestazioni con IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatibile con qualsiasi hybrid cloud, questo set modulare di componenti software integrati è progettato per trasformare workflow frammentati e accelerare la crescita del business.

 Esplora IBM Cloud Pak for Business Automation Provalo gratis per 30 giorni