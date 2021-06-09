Cos'è la gestione dei documenti?

La gestione dei documenti è un sistema o un processo utilizzato per acquisire, tracciare e archiviare documenti elettronici come PDF, file di elaborazione testi e immagini digitali di contenuti cartacei.
La gestione dei documenti consente di risparmiare tempo e denaro. Offre sicurezza per i documenti, controllo degli accessi, archiviazione centralizzata, tracce di controllo e ricerca e recupero semplificati.
L'archiviazione cartacea può richiedere uno spazio fisico significativo. Una piattaforma di gestione dei documenti può integrare documenti diversi per un maggiore controllo, accesso ed efficienza dei processi. Offre vantaggi in termini di recupero delle informazioni, sicurezza, governance e minori costi operativi. Inoltre, una corretta gestione dei registri sta diventando un obbligo normativo.
Ridurre i costi e migliorare le relazioni
Scopri come Turkcell Global Bilgi ha messo in pratica l'acquisizione dei documenti. Utilizzando una soluzione in grado di leggere la scrittura a mano, moduli e numeri, ha ridotto i costi operativi e aumentato la soddisfazione dei clienti.
La gestione dei documenti, dalla semplice digitalizzazione di documenti cartacei, si è evoluta fino a includere funzionalità di sicurezza, auditing e altro ancora.
La capacità di storage di un server è maggiore di quella di uno schedario o di un magazzino fisico.
I diversi sistemi variano nella portata, ma hanno dei punti in comune come l'indicizzazione, il controllo delle versioni e altro ancora.
I servizi di acquisizione basati sull'AI eliminano la necessità di modelli.
L'elaborazione basata sul cloud riduce i costi di implementazione e gestione.
Gli strumenti possono contrassegnare i dati protetti da rivedere o reindirizzare.
Molte soluzioni offrono preziose strategie di estrazione dei dati.
Ottieni prestazioni migliori applicando l'automazione intelligente per trasformare le operazioni principali.
Acquisisci e archivia grandi volumi di documenti, inclusi set di dati XML, corrispondenza in uscita e altro ancora.
Semplifica l'acquisizione, il riconoscimento e la classificazione di documenti per gli utenti e nelle applicazioni.
Gestisci grandi volumi di informazioni fisse con accesso rapido e sicuro ai contenuti aziendali.
Utilizza gli strumenti e le funzionalità low-code che facilitano la creazione di applicazioni aziendali significative su qualsiasi cloud.
Progetta automazioni integrate con l'AI grazie a strumenti a uso di codice basso e nullo, assegna compiti ai bot e monitora le prestazioni con IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatibile con qualsiasi hybrid cloud, questo set modulare di componenti software integrati è progettato per trasformare workflow frammentati e accelerare la crescita del business.