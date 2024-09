Cos'è il NIST Cybersecurity Framework?

Il NIST (National Institute of Standards and Technology) è un'agenzia non regulatoria che promuove l'innovazione attraverso il progresso della scienza, degli standard e della tecnologia delle misurazioni. Il NIST CSF (NIST Cybersecurity Framework) consiste in standard, linee guida e best practice per aiutare le organizzazioni a migliorare la logo gestione dei rischi per la sicurezza informatica.

Il NIST CSF è concepito per essere abbastanza elastico da integrarsi con i processi di sicurezza esistenti all'interno di qualsiasi organizzazione, in qualsiasi settore. Fornisce un ottimo punto di partenza per implementare la gestione della sicurezza delle informazioni e dei rischi per la sicurezza informatica praticamente in qualsiasi organizzazione del settore privato negli Stati Uniti.