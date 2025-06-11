Cos'è FIDO2?

Nel 2013 un gruppo di aziende tecnologiche ha fondato la FIDO Alliance. L'obiettivo dell'organizzazione era quello di ridurre la dipendenza dalle password a livello globale.

Un anno dopo, l'associazione ha introdotto lo standard FIDO 1.0, che consisteva in due protocolli: Universal Authentication Framework (UAF) e Universal Second Factor (U2F). Il nuovo standard ha gettato le basi per l'autenticazione senza password, ma aveva un ambito limitato.

Ad esempio, FIDO 1.0 si è concentrato principalmente sul fornire un secondo fattore per l'autenticazione basata su password invece di eliminare completamente le password. Inoltre, era privo di una standardizzazione che ne consentisse una facile adozione su diverse piattaforme, applicazioni e browser web.

La FIDO Alliance ha colmato queste lacune nel 2018, quando ha lanciato i due nuovi protocolli FIDO2, Client to Authenticator Protocol 2 (CTAP2) e Web Authentication (WebAuthn).

CTAP2 offre un'esperienza di autenticazione senza password a fattore singolo. WebAuthn semplifica l'adozione di FIDO con un'interfaccia di application programming interface (API) standardizzata basata su browser. Questa funzionalità estesa ha aiutato FIDO2 a diventare uno standard di autenticazione ampiamente adottato per siti web, applicazioni e servizi online.

Oggi, milioni di persone utilizzano l'autenticazione FIDO2 per accedere a siti web e app. Lo standard FIDO2 è supportato dalla maggior parte dei dispositivi utente, dei browser web, dei sistemi single sign-on (SSO) , delle soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM), dei server web e dei sistemi operativi, tra cui iOS, macOS, Android e Windows.