Poiché i servizi basati su cloud continuano a espandersi in modo esponenziale con la proliferazione di app SaaS (Software as a Service), offerte PaaS (Platform as a Service) e una forza lavoro sempre più remota, la protezione della piattaforma cloud sta diventando ancora più importante e complessa.

Man mano che le risorse cloud si diffondono su piattaforme ibride e multicloud, ogni nuovo tipo di ambiente presenta sfide e parametri unici. Le CWPP difendono le organizzazioni dalle minacce informatiche, mitigano le interruzioni e aiutano a garantire la conformità normativa in ambienti cloud sempre più complicati.

Le CWPP utilizzano vari metodi e strumenti per rilevare e analizzare automaticamente qualsiasi workload attivo all'interno di un cloud per monitorare le reti, rilevare potenziali problemi e applicare standard di sicurezza personalizzabili.

Molti team addetti alle operazioni di sviluppo utilizzano una metodologia di integrazione continua e implementazione continua (CI/CD), avviando gli aggiornamenti dei servizi cloud non appena diventano disponibili e iterando costantemente su varie caratteristiche. Le soluzioni CWPP apportano un valore aggiunto monitorando le nuove distribuzioni e applicando e mantenendo protocolli di sicurezza standardizzati via via che vengono rilasciate nuove funzionalità e aggiornamenti.