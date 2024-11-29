I benefici di una CWPP includono preziose caratteristiche di cybersecurity che proteggono dalle violazioni dei dati, minimizzano il tempo di inattività e assicurano la conformità normativa per tutto il ciclo di vita del workload. Queste caratteristiche includono:
- Visibilità in tempo reale: le CWPP monitorano tutti i workload attivi negli ambienti cloud fino ai controlli degli accessi degli endpoint, rivelando importanti informazioni sul sistema operativo e sull'applicazione, tra cui la versione e la cronologia delle patch.
- Rilevamento avanzato delle minacce: le piattaforme CWPP possono ridurre la superficie di attacco di un'organizzazione rilevando le vulnerabilità sulle piattaforme cloud. Il machine learning, il rilevamento basato sulle firme e gli strumenti di rilevamento basati sull'euristica proteggono dal malware e da altre minacce alla sicurezza.
- Migliore conformità normativa: le piattaforme CWPP aiutano le organizzazioni che gestiscono dati sensibili, come gli istituti finanziari e medici, a mantenere la conformità normativa oltre i semplici firewall, attraverso controlli di automazione e sicurezza estesi progettati per applicazioni cloud complesse.
Le piattaforme CWPP svolgono un ruolo importante nella gestione del livello di sicurezza cloud (CSPM) e sono in genere integrate in piattaforme più ampie di protezione delle applicazioni cloud-native (CNAPP).
Sebbene non siano così solide come una piattaforma CNAPP, che include la sicurezza dell'applicazione, le CWPP aiutano a garantire la sicurezza del workload nel cloud preservando l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei workload. Le soluzioni CWPP proteggono i workload su una vasta gamma di architetture di infrastrutture cloud e workload, tra cui:
- Centri dati on-premise: risorse tradizionali bare metal situate nei data center in loco.
- Macchine virtuali: le macchine virtuali (VM) sono server simulati in grado di emulare un sistema informatico fisico tramite la virtualizzazione, utili per eseguire più tipi di sistemi operativi su una singola macchina fisica.
- Container: i pacchetti virtuali a livello di sistema, noti come container, vengono utilizzati per isolare e implementare le applicazioni in modo coerente in diversi ambienti cloud.
- Serverless: funzioni serverless basate su cloud, come aggiornamenti o patch, possono essere implementate senza la necessità di gestire il codice dell'infrastruttura sottostante.
Raccolte in un'unica piattaforma, le CWPP forniscono una cybersecurity olistica attraverso una serie di strumenti di sicurezza, come la gestione delle vulnerabilità, la prevenzione delle intrusioni, la protezione del tempo di esecuzione e il monitoraggio della conformità. Ciò consente ai team addetti alla sicurezza di rispondere rapidamente agli incidenti e di attuare una correzione.
Una piattaforma CWPP efficace è un componente critico di qualsiasi strategia di sicurezza DevOps e DevSecOps per il cloud computing. Comune in tutti i settori che dipendono dalle piattaforme cloud e dalle applicazioni cloud, le soluzioni CWPP sono fondamentali per ridurre i rischi, le minacce e i problemi di sicurezza.