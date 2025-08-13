Cos'è la cyber resilience?

La cyber resilience è un concetto che unisce continuità aziendale, sicurezza dei sistemi informativi e resilienza organizzativa. Descrive la capacità di continuare a fornire i risultati previsti nonostante si verifichino eventi informatici difficili, come attacchi informatici, disastri naturali o crisi economiche. Un livello misurato di competenza e resilienza nella sicurezza delle informazioni ha un forte impatto sulla capacità di un'organizzazione di mantenere attive le operazioni aziendali, con tempi di inattività minimi o nulli.

Le moderne minacce informatiche presentano nuove sfide, creando un ambiente in cui le misure di sicurezza tradizionali da sole sono insufficienti. Le organizzazioni devono affrontare nemici sofisticati che utilizzano tecnologie avanzate per causare problemi. I criminali informatici e gli hacker approfittano sempre più delle vulnerabilità umane e delle debolezze del sistema, piuttosto che affidarsi ai tradizionali metodi di attacco automatizzati.

Secondo il Report Cost of a Data Breach 2025 di IBM e del Ponemon Institute, mentre i costi globali delle violazioni sono scesi in media a 4,44 milioni di dollari, le organizzazioni statunitensi hanno dovuto affrontare costi record pari a 10,22 milioni di dollari per incidente. Nonostante questi costi, il 49% delle organizzazioni violate prevede di aumentare gli investimenti in sicurezza.