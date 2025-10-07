Tutti questi codici, chiavi e schemi di crittografia e autenticazione sono solo problemi matematici, specificamente progettati per essere difficili da risolvere da parte dei computer classici. Gli algoritmi a chiave pubblica funzionano bene perché tutti questi problemi matematici sono difficili da risolvere con i computer classici, ma le loro soluzioni sono facili da controllare.

Prendiamo ad esempio la crittografia RSA, ampiamente utilizzata: la chiave pubblica è un numero intero a 2048 bit, un numero molto elevato. La chiave privata è il fattore primo di quel numero. È banale anche per una calcolatrice tascabile confrontare la chiave privata con la chiave pubblica: basta moltiplicare i fattori insieme. Tuttavia, una stella fa in tempo a completare il suo ciclo di vita nell'universo prima che i più potenti supercomputer classici mai costruiti possano scomporre l’intero a 2048 bit nei fattori che lo compongono e leggere il messaggio codificato.

Gli standard come l'RSA hanno funzionato bene per decenni perché l'umanità non ha avuto gli strumenti per decifrare queste forme di crittografia. Anche i computer classici, però, sono limitati. Ci sono solo alcuni algoritmi che sappiamo funzionano bene sui processori binari. Nel corso del tempo siamo arrivati a progettare la nostra società sulla base del presupposto che se un problema non può essere risolto usando 1 e 0, non può essere risolto affatto.

I computer quantistici rappresentano un paradigma di calcolo completamente nuovo, che sostituisce i bit binari con i complessi spazi computazionali creati utilizzando i qubit e risolvendo problemi che una volta sembravano impossibili. Il più delle volte questa è una buona cosa. IBM sta sviluppando computer quantistici per risolvere i problemi più importanti del mondo (e puoi scoprire i dettagli di come funzionano alla pagina Che cos'è il quantum computing? ).

Uno di quei problemi un tempo impossibili rimane la scomposizione in fattori primi. Nel 1994, il matematico Peter Shor dimostrò che un computer quantistico sufficientemente potente poteva trovare i fattori primi degli interi molto più facilmente dei computer classici. L'algoritmo di Shor è stato in realtà il primo algoritmo mai sviluppato per i computer quantistici. E un giorno segnerà la fine di tutti i principali sistemi di crittografia a chiave pubblica in uso a partire dal 2022.

Anche la crittografia simmetrica, meno sicura contro gli attacchi classici ma ancora utilizzata per alcuni scopi (come le transazioni con carta di credito), è in pericolo. L’algoritmo di ricerca di Grover non è esattamente la chiave di base per la crittografia simmetrica come quello di Shor lo è per quella asimmetrica. Tuttavia, potrebbe favorire gli attacchi di forza bruta e rendere la crittografia simmetrica molto meno sicura.