Cos'è un vettore di attacco?

Un vettore di attacco è un percorso o un metodo attraverso il quale gli hacker ottengono l'accesso non autorizzato ai sistemi bersaglio per commettere un attacco informatico. Tra i vettori di attacco più comuni rientrano gli attacchi di ingegneria sociale, le minacce interne e le compromissioni della supply chain.

Insieme, i vettori di attacco di un'organizzazione (noti anche come vettori di minaccia) e le sue vulnerabilità in fatto di cybersecurity costituiscono la sua superficie di attacco. Le superfici di attacco si sono ampliate man mano che le aziende hanno iniziato a impegnarsi nella trasformazione digitale, ad esempio con l'adozione dell'intelligenza artificiale (AI), la migrazione al cloud e dei data center, l'uso dei dispositivi Internet of Things e l'aggiunta del lavoro da remoto. Con così tanti asset che ormai fanno parte di panorami tecnologici sempre più complessi e decentralizzati, i criminali informatici hanno a disposizione più punti di accesso attraverso cui infiltrarsi nelle reti e nei sistemi operativi.

Nel frattempo, anche la portata e la sofisticatezza dei vettori di attacco si sono evolute. Gli attori delle minacce sfruttano le tecnologie più recenti come l'AI per manipolare gli utenti e eludere le misure di sicurezza convenzionali.

Fortunatamente, i team di sicurezza aziendale possono utilizzare le discipline di cybersecurity come la gestione della superficie di attacco (ASM) per contrastare questi hacker. L'ASM aiuta le organizzazioni a identificare i potenziali metodi di attacco e a difendersi dai vettori di attacco, due passaggi chiave per mitigare il rischio di cybersecurity.