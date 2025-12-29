Cos'è un vettore di attacco?

In epidemiologia, i vettori sono agenti che trasmettono malattie infettive. Possono variare dagli esseri viventi (zanzare, pipistrelli) agli oggetti inanimati (siringhe, banconote).1 La comprensione di questi vettori orienta gli sforzi di prevenzione e trasmissione delle malattie nel campo della salute pubblica.
Allo stesso modo, una comprensione della versatilità dei vettori di attacco informatico aiuta le organizzazioni (e i professionisti della cybersecurity che lavorano con loro) a ideare e distribuire strategie e strumenti per la correzione e il rilevamento delle minacce informatiche.
Senza tali azioni di rilevamento e correzione, potrebbero verificarsi gravi conseguenze. Spesso i vettori di attacco favoriscono le violazioni dei dati, in cui gli attori delle minacce ottengono l'accesso a informazioni sensibili o riservate.
Secondo il rapporto Cost of a Data Breach 2025 di IBM®, il costo medio di una violazione dei dati è di 4,44 milioni di USD. I costi derivano dalle indagini e dagli audit sulle violazioni, dalla segnalazione di violazioni a clienti, regolatori e stakeholder, dagli accordi e le spese legali, e dai clienti persi. Gli incidenti tendono a essere particolarmente costosi nei settori altamente regolamentati, dove le violazioni dei dati possono comportare sanzioni normative. Ad esempio, secondo il rapporto IBM, il costo medio di una violazione dei dati sanitari nel 2025 è stato di 7,42 milioni di dollari.
I vettori di attacco possono anche essere distribuiti dagli hacker per disabilitare o distruggere gli asset, causando significativi imprevisti commerciali ed economici. Nel settembre 2025, ad esempio, un attacco informatico ai sistemi di check-in degli aeroporti ha causato cancellazioni di voli e ritardi negli aeroporti delle principali città europee. All'inizio dello stesso mese, un attacco informatico ha costretto una grande casa automobilistica britannica a un arresto di settimane.