Trasformare la realtà in un'arma: l'evoluzione della tecnologia deepfake

I deepfake sono diventati popolari nel 2018, con il rilascio di strumenti di deepfake open source accessibili come DeepFaceLab. Da allora, gli ostacoli tecnici alla creazione di deepfake realistici sono diminuiti costantemente. Nel 2023, il mercato degli strumenti deepfake è schizzato alle stelle, con un aumento del 44% nello sviluppo di questi strumenti. Purtroppo, la creazione di contenuti espliciti non consensuali di donne ha rappresentato un fattore motivante per la diffusione degli strumenti deepfake. Il problema è dilagante, con Security Hero che ha riportato che nel 2023 circa il 98% dei video deepfake online è di natura esplicita, e solo l'1% dei bersagli in quella categoria è di sesso maschile.

Negli ultimi anni, i deepfake sono stati utilizzati anche per manipolare la politica e truffare i consumatori. Per la maggior parte, i bersagli dei deepfake sono personaggi pubblici, soprattutto perché c'è una grande quantità di campioni multimediali disponibile su Internet.

All'inizio del 2024, gli elettori del New Hampshire hanno ricevuto una chiamata automatica in cui ci si spacciava per il Presidente Biden con il fine di scoraggiarli dal votare alle primarie democratiche. L'attore malintenzionato ha persino falsificato l'ID del chiamante perché fosse visualizzato come il presidente del Partito Democratico. Questo incidente è un chiaro esempio di phishing vocale, ovvero "vishing", con l'utilizzo di audio deepfake. Da allora, la FCC ha vietato l'uso di voci generate dall'AI nelle chiamate automatiche per la soppressione del voto.

Ci sono stati anche diversi video deepfake con figure pubbliche di spicco come Elon Musk, il Primo Ministro neozelandese, Christopher Luxon e il Primo Ministro canadese Justin Trudeau. Questi video deepfake promuovevano vari schemi di criptovaluta per truffare i potenziali investitori.

Ci sono anche usi più legittimi della tecnologia deepfake, con i ricercatori del Center for Advanced Virtuality del MIT che hanno simulato il discorso del Presidente Richard Nixon su un allunaggio fallito. Questo progetto è stato creato dagli studenti per mettere in guardia sull'importanza dell'alfabetizzazione mediatica nell'era dei deepfake. Disney e altri grandi studi di Hollywood hanno inoltre investito nell'uso della tecnologia per ringiovanire gli attori e includere effetti visivi avanzati nei film.