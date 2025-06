La prima fase di una valutazione fisica di IBM X-Force è la raccolta di informazioni sugli obiettivi. Naturalmente, non chiediamo queste informazioni al cliente, perché non ne abbiamo bisogno. È incredibile quello che si può scoprire su un'azienda semplicemente osservando i suoi dipendenti nella loro vita quotidiana.

Ad esempio, potrei visitare l'account Instagram dell'azienda per cercare foto dei dipendenti. Indossano un'uniforme? Hanno un abbigliamento particolare? Queste sono informazioni che posso usare per mimetizzarmi tra loro. (E magari tutti pensavano, anzi, speravano, che nessuno avrebbe mai guardato le foto della festa di Natale in ufficio).

Se sono molto fortunato, potrei intravedere il badge di un dipendente, che mi aiuterà a creare un falso convincente. Non mi farà entrare, ma mi aiuterà a non attirare l’attenzione mentre giro per il campus.

Potrei trovare un elenco di venditori sul sito web dell'azienda e impersonare il fattorino che effettua le consegne per l'ufficio.

Potrei persino recarmi in sede e fare un piccolo appostamento. Quali porte usano i dipendenti? Ci sono ingressi separati per il pubblico? Ci sono gli addetti alla sicurezza? Dove sono posizionati?

Anche i dettagli apparentemente più insignificanti possono tornare utili. Ad esempio, potrei scoprire i giorni in cui viene raccolta la spazzatura. È strano, lo so, ma ha un senso: se il giorno della raccolta è il mercoledì, tornerò martedì sera perché so che la spazzatura è piena. Ciò significa che avrò buone probabilità di trovare una password scarabocchiata su un post-it, o un promemoria riservato che qualcuno non si è preoccupato di distruggere.

(So che avverti la mia minaccia in questo momento. Lo sento attraverso lo schermo. Ma è una parte del mio lavoro, e non sono neanche felice di farla. Quindi, se potessi semplicemente distruggere i tuoi documenti sensibili, sarebbe perfetto per me. Davvero).