Comunque, non per essere pessimista, ma dobbiamo affrontare i fatti. Non riusciremo mai a sconfiggere completamente l'ingegneria sociale. Non svilupperemo mai un filtro antispam che gli aggressori non possano ingannare con un travestimento intelligente. Non esisterà mai un test infallibile per distinguere i falsi dagli elementi o dai personaggi autentici, che si tratti di un messaggio della tua banca o di una signora maldestra con un curriculum macchiato di caffè.

Finché le persone avranno emozioni, i truffatori ne approfitteranno. (Forse i nostri signori dell'AI devono sbrigarsi.)

Questa sicuramente è una buona notizia per me in quanto Chief People Hacker, ma non tanto per tutti gli altri.

Il lato positivo è che gli anni che ho passato a spacciarmi per un truffatore mi hanno insegnato che più ostacoli poniamo ai potenziali aggressori, meno è probabile che ci colgano alla sprovvista.

Per farlo, ecco alcuni dei metodi più efficaci con cui la tua organizzazione può tenere a bada gli attacchi di ingegneria sociale.