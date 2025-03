Sia i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) generici come Llama di Meta sia le applicazioni mirate come watsonx Code Assistant di IBM possono aiutare i programmatori ad accelerare lo sviluppo scrivendo, eseguendo il debug e traducendo codici.

La preoccupazione è che questi benefici non siano limitati ai programmatori benevoli. Effettuando il jailbreak di sistemi di AI legittimi o creandone di propri, gli autori delle minacce possono ipoteticamente utilizzare questi strumenti di AI per semplificare i processi di sviluppo del malware.

Alcuni temono che l'AI possa abbassare la barriera all'ingresso nel mercato dei malware, consentendo a più criminali informatici di scrivere programmi dannosi indipendentemente dal loro livello di abilità. O, peggio ancora, le tecnologie di AI potrebbero aiutare gli autori delle minacce a sviluppare malware nuovi di zecca in grado di aggirare le difese comuni e provocare un caos indicibile.

Alcuni ricercatori hanno tentato di illustrare i pericoli che le minacce informatiche generate dall'AI potrebbero rappresentare sperimentando diversi modi per incorporare l'AI nel malware:

BlackMamba , sviluppato dalla società di sicurezza HYAS, è un keylogger polimorfico che utilizza ChatGPT per sintetizzare codici dannosi al momento dell'esecuzione. 2





, sviluppato dalla società di sicurezza HYAS, è un keylogger polimorfico che utilizza ChatGPT per sintetizzare codici dannosi al momento dell'esecuzione. EyeSpy , anch'esso di HYAS, utilizza l'AI per valutare il suo sistema di destinazione, individuare le app che hanno maggiori probabilità di contenere dati sensibili e selezionare un metodo di attacco. 1





, anch'esso di HYAS, utilizza l'AI per valutare il suo sistema di destinazione, individuare le app che hanno maggiori probabilità di contenere dati sensibili e selezionare un metodo di attacco. Morris II è un worm che utilizza prompt dannosi per indurre le app di AI a divulgare informazioni sensibili e a diffondere il worm ad altre persone.



Questi esperimenti sembrano allarmanti a prima vista, ma numerosi esperti in materia di sicurezza li vedono come poco più che motivo di curiosità.

"Cose come [BlackMamba e EyeSpy] non mi spaventano affatto", afferma Boonen, che conduce esercizi di red teaming per aiutare le organizzazioni a rafforzare le proprie difese contro i veri attacchi informatici.

"Se esamino i dettagli tecnici su come vengono implementati questi programmi, non credo che avrebbero alcun successo se li utilizzassimo nei rapporti con i nostri clienti", spiega.

Il motivo per cui Boonen e altri oggi sono scettici nei confronti del malware generato dall'AI è comunque fondato.

Innanzitutto, queste "nuove minacce" non stanno realmente facendo nulla che i team di sicurezza non abbiano visto prima, il che significa che le strategie di difesa esistenti sono ancora efficaci contro di esse.

"I concetti presentati con BlackMamba ed EyeSpy non sono nuovi", afferma Kevin Henson, Lead Malware Reverse Engineer presso IBM X-Force Threat Intelligence. "I difensori hanno già incontrato malware con queste funzionalità, ovvero nascosti nella memoria e con codice polimorfico".

Henson fa riferimento agli autori di malware che utilizzano tecniche come la metaprogrammazione per offuscare dati importanti e generare in modo univoco determinati elementi, come modelli di codice, a ogni compilazione.

In secondo luogo, anche se i modelli linguistici di grandi dimensioni possiedono notevoli capacità di codifica, è improbabile che siano in grado di generare varianti di malware senza precedenti in tempi brevi.

"Penso che l'utilizzo di ChatGPT [e altri strumenti di AI] per generare malware abbia dei limiti perché il codice viene generato da modelli che sono stati addestrati su una serie di dati", afferma Henson. "Di conseguenza, il codice generato non sarà complesso come il codice sviluppato da un essere umano."

Sebbene si sia detto molto su come gli algoritmi di AI e di apprendimento automatico potrebbero inaugurare una rinascita del crimine informatico riducendo la produzione di malware, i modelli attuali non sono ancora presenti. Gli utenti devono ancora sapere un paio di cose sul codice per assicurarsi che tutto quello che viene generato da un modello LLM faccia esattamente quello che vogliono.

"L'AI è un fattore abilitante per la produttività e, in una certa misura, si riduce il livello di conoscenza richiesto per scrivere codice quando la si utilizza", afferma Boonen. "Ma non si tratta di una riduzione massiccia".

In effetti, se gli autori delle minacce iniziassero oggi stesso a implementare in modo diffuso i malware basati sull'AI, è probabile che produrrebbe un eccesso di codici di bassa qualità che i difensori potrebbero rilevare facilmente e, quindi, disinnescare.

"Non sto dicendo che non vi sia la possibilità tecnica in futuro che venga creato un malware davvero valido che utilizza l'AI", afferma Boonen. "Se i modelli continuano a migliorare al ritmo attuale, penso che si arriverà un punto in cui saranno in grado di fare cose importanti. Allora dovremo prendere la cosa più seriamente. Ma non credo che siamo ancora arrivati a questo punto".

"Questo problema rispecchia da vicino quello che accade nello sviluppo del software perché il malware è solo software dannoso", afferma Golo Mühr, Malware Reverse Engineer di IBM X-Force Threat Intelligence.

"Al momento non vediamo molte app in cui l'AI è integrata senza soluzione di continuità nel loro codice", spiega Mühr. "Quando vediamo che l'AI sta diventando predominante nel software in generale, possiamo aspettarci che diventi comune anche nel malware".

Questo schema si è verificato in passato, come riporta l'X-Force Threat Intelligence Index . Il ransomware e il cryptojacking non sono diventati minacce pervasive fino a quando anche le tecnologie legittime che hanno consentito questi attacchi, Microsoft Active Directory per il ransomware, criptovalute e Infrastructure as a service per il cryptojacking, non sono state pienamente adottate.

Mühr osserva che qualsiasi nuova tecnologia deve fornire un discreto ritorno sull'investimento prima che gli sviluppatori la adottino, e lo stesso vale per gli sviluppatori di malware.