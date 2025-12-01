Benvenuto alla Guida alla cybersecurity 2025, la tua fonte completa e curata di articoli esplicativi, tutorial, episodi di podcast e altre risorse sulla cybersecurity.

La cybersecurity si riferisce a qualsiasi tecnologia, pratica e politica per prevenire gli attacchi informatici o ridurne l'impatto. Il campo comprende un'ampia gamma di funzioni, dalle protezioni di base con password e igiene della sicurezza a sofisticati test offensivi e strumenti basati sull'AI.

L'obiettivo finale della cybersecurity è proteggere i sistemi informatici, le applicazioni, i dispositivi, i dati, gli asset finanziari e le persone dai malintenzionati e dalle tattiche e tecnologie in continua evoluzione che utilizzano.