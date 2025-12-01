Guida alla cybersecurity 2025

Esplora ogni aspetto della sicurezza informatica, dai principi di base agli strumenti all'avanguardia e all'evoluzione delle minacce.  

Benvenuto alla Guida alla cybersecurity 2025, la tua fonte completa e curata di articoli esplicativi, tutorial, episodi di podcast e altre risorse sulla cybersecurity.  

La cybersecurity si riferisce a qualsiasi tecnologia, pratica e politica per prevenire gli attacchi informatici o ridurne l'impatto. Il campo comprende un'ampia gamma di funzioni, dalle protezioni di base con password e igiene della sicurezza a sofisticati test offensivi e strumenti basati sull'AI.  

L'obiettivo finale della cybersecurity è proteggere i sistemi informatici, le applicazioni, i dispositivi, i dati, gli asset finanziari e le persone dai malintenzionati e dalle tattiche e tecnologie in continua evoluzione che utilizzano.

Inizia ora

Introduzione

Esamina gli argomenti chiave della cybersecurity, nonché le ultime tendenze e sfide, le minacce più comuni di oggi, alcuni miti persistenti e alcune best practice fondamentali.
Scopri di più
Attacchi informatici

Gli attacchi informatici, tra cui phishing, malware e minacce interne, sono tentativi di disattivare i sistemi, compromettere i dati o rubare denaro o asset attraverso l'accesso non autorizzato ai sistemi digitali. Secondo una stima, il crimine informatico costerà all'economia mondiale 10,5 migliaia di miliardi di dollari all'anno entro il 2025.
Scopri di più
Sicurezza dei dati

L'obiettivo della sicurezza dei dati è proteggere le informazioni digitali ovunque (su piattaforme cloud, sistemi on-premise, dispositivi mobili e applicazioni di terze parti) per evitare la corruzione, il furto o l'accesso non autorizzato, consentendo comunque un uso efficiente ed efficace.
Scopri di più
Gestione delle identità e degli accessi (identity and access management, IAM)

L'IAM si occupa del provisioning e della protezione delle identità digitali e delle autorizzazioni utente in un sistema IT. Gli strumenti IAM e le best practice mirano a garantire che solo le persone giuste possano accedere alle risorse giuste, per i motivi giusti, al momento giusto.
Scopri di più
Sicurezza del cloud

Sia che un'organizzazione operi in un ambiente cloud pubblico, privato o ibrido, le soluzioni di sicurezza cloud e le best practice sono fondamentali per affrontare le minacce interne ed esterne alla sicurezza aziendale e sono necessarie per mantenere la continuità aziendale.
Scopri di più
Sicurezza degli endpoint

In quanto prima linea critica di difesa della cybersecurity di una rete, la sicurezza degli endpoint protegge gli utenti finali e i dispositivi, tra cui computer desktop e laptop, dispositivi mobili e server.
Scopri di più
Sicurezza dell'infrastruttura

La sicurezza dell'infrastruttura ha una portata più ampia e protegge tutti i sistemi e le attrezzature IT essenziali, dai computer e dispositivi ai sistemi di rete, alle attrezzature dei data center, la tecnologia operativa (OT) e le risorse cloud, dagli attacchi fisici e dalle minacce informatiche.
Scopri di più
Gestione delle vulnerabilità

La gestione delle vulnerabilità è la scoperta e la correzione continua di falle e punti deboli nella sicurezza, come configurazioni errate o bug privi di patch, che gli attori delle minacce possono utilizzare per ottenere l'accesso non autorizzato ai sistemi o lanciare attacchi informatici.
Scopri di più
Sicurezza offensiva

Nella sicurezza offensiva, i professionisti della cybersecurity utilizzano gli stessi strumenti e tecniche degli attori delle minacce per testare le difese di sicurezza di un'azienda ed esporre le vulnerabilità in modo che possano essere risolte prima che vengano utilizzate come armi.
Scopri di più
Sicurezza AI

La sicurezza dell'intelligenza artificiale (AI) è il processo di utilizzo dell'AI per migliorare il livello di sicurezza di un'organizzazione. Con i sistemi con tecnologia AI, le organizzazioni possono automatizzare il rilevamento, la prevenzione e la correzione delle minacce per combattere in modo più efficace gli attacchi informatici e le violazioni dei dati.
Scopri di più
Rilevamento e risposta alle minacce

Il rilevamento e la risposta alle minacce (TDR) applica metodi di rilevamento avanzati, funzionalità di risposta automatica e soluzioni di sicurezza integrate per consentire il rilevamento e la mitigazione delle minacce informatiche in tempo reale.
Scopri di più
Gestione delle minacce

La gestione delle minacce combina informazioni dettagliate sulle minacce informatiche e sugli attori con AI e automazione per aiutare i team di sicurezza a prevenire i "punti ciechi" della cybersecurity e a migliorare il rilevamento, la prevenzione, la risposta e il ripristino complessivi delle minacce.
Scopri di più
Sicurezza gestita

La sicurezza gestita include i servizi di sicurezza forniti da organizzazioni terze, fino ad arrivare a security operations center (SOC) completamente esternalizzati. La sicurezza gestita consente alle aziende di trarre vantaggio da una protezione di cybersecurity esperta e all'avanguardia, senza dover creare grandi team e infrastrutture di sicurezza propri.
Scopri di più
