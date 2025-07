Cos'è una valutazione delle vulnerabilità?

Le valutazioni delle vulnerabilità e i test di penetrazione sono parte integrante dei test di sicurezza, sebbene abbiano scopi diversi. Tornando all'analogia precedente, le valutazioni delle vulnerabilità sono come le regolari ispezioni di un edificio in cui le organizzazioni identificano e catalogano le lacune di sicurezza esistenti. Questo approccio offre una visione ampia e continua dei rischi per la sicurezza di un'azienda.

I test di penetrazione, al contrario, sono più mirati. È come assumere uno scassinatore che cerchi attivamente di entrare nell'edificio. Simula un attacco reale per approfittare delle vulnerabilità e valutare l'efficacia dei controlli di sicurezza.

In pratica, le organizzazioni possono utilizzare le valutazioni della vulnerabilità come parte integrante di un più ampio programma di gestione della vulnerabilità. Possono quindi programmare i test di penetrazione a intervalli chiave, ad esempio prima del lancio del prodotto o dopo importanti modifiche al sistema, per convalidare le difese e scoprire rischi più profondi.