Che cos'è la gestione degli asset IT (ITAM)?

Mentre la gestione degli asset IT riguarda la gestione degli asset IT durante il loro ciclo di vita, la gestione dei servizi IT (ITSM) riguarda la gestione e la fornitura di servizi IT.

La gestione dei servizi IT è il processo di gestione dei servizi IT in un'organizzazione. Include diverse componenti, dalla pianificazione e implementazione dei servizi IT al monitoraggio e all'audit per assicurarsi che funzionino in modo fluido ed efficiente. I servizi IT comprendono il supporto dell'help desk e del service desk (ad esempio, il supporto per guidare un utente nel processo di modifica della password) e le procedure di gestione delle modifiche, che implicano una gestione efficiente delle modifiche all'infrastruttura IT.

L'obiettivo della gestione dei servizi IT è quello di fornire servizi IT affidabili e di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze dell'azienda e dei suoi utenti finali, inclusi clienti, dipendenti e partner commerciali. L'ITSM mira a migliorare l'esperienza utente e la qualità dei servizi.

L'IT Infrastructure Library (ITIL) è considerata l'approccio migliore per la realizzazione di un ITSM. Si tratta di una libreria che fornisce le best practice e il framework per un ITSM efficiente. La versione più recente di ITIL, ITIL 4, comprende cinque volumi, ovvero Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation e Continual Service Improvement, che descrivono nel dettaglio 34 pratiche ITSM.

In un certo senso, l'ITSM comprende anche l'ITAM. La gestione degli asset e delle configurazioni è uno dei tanti processi ITSM e un CMDB, ovvero lo strumento dedicato a questo processo, è un repository centralizzato degli asset IT di un'organizzazione e delle relazioni tra di essi.