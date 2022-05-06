Che cos'è la gestione degli asset IT (ITAM)?

La gestione degli asset IT (ITAM) è il monitoraggio e la gestione end-to-end degli asset IT per garantire che ogni asset venga utilizzato, gestito, aggiornato e smaltito correttamente alla fine del suo ciclo di vita.
L'ITAM prevede l'utilizzo di dati finanziari, contrattuali e di inventario per tracciare e prendere decisioni strategiche sugli asset IT. L'obiettivo principale è garantire che le risorse IT siano utilizzate in modo efficiente ed efficace. L'ITAM aiuta inoltre a ottimizzare i costi riducendo il numero totale di asset in uso e prolungandone la durata, evitando costosi aggiornamenti. Una parte importante dell'ITAM consiste nel conoscere a fondo il costo totale di proprietà e trovare modi per ottimizzare l'utilizzo degli asset.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Un asset IT (Information Technology) è qualsiasi informazione, software o hardware che un'organizzazione utilizza nel corso delle proprie attività aziendali. Gli asset hardware includono apparecchiature informatiche fisiche come i server fisici nei data center, i computer desktop, i dispositivi mobili, laptop, tastiere e stampanti. Gli asset software, invece, comprendono applicazioni per le quali le licenze vengono tipicamente rilasciate per utente o macchina, nonché sistemi software e database costruiti utilizzando risorse open-source. Gli asset software includono anche asset basati sul cloud e servizi cloud, come le applicazioni SaaS (software-as-a-service).
Il processo di gestione degli asset IT (ITAM) di solito prevede i seguenti passaggi:
Ogni asset IT ha un ciclo di vita finito. L'ITAM (IT asset management) consiste nel gestire il ciclo di vita di un asset per garantire la massima produttività. Sebbene ogni organizzazione possa definire fasi uniche del ciclo di vita, il ciclo di vita di un asset IT generalmente include le seguenti fasi:
Una gestione efficiente degli asset IT (ITAM) può aiutare un'organizzazione a prendere decisioni aziendali migliori. Alcuni dei vantaggi fondamentali includono:
Man mano che gli asset IT di un'organizzazione crescono, gestirli tramite sistemi manuali, cartacei o con fogli di calcolo diventa complicato. Il software ITAM (IT asset management) è un'applicazione centralizzata utilizzata per la gestione e il monitoraggio del ciclo di vita degli asset.
Le soluzioni software per la gestione degli asset includono solitamente caratteristiche che offrono alle Organizzazioni un migliore controllo del loro ambiente IT e consentono loro di tracciare gli asset sia on-premise che nel cloud:
Mentre la gestione degli asset IT riguarda la gestione degli asset IT durante il loro ciclo di vita, la gestione dei servizi IT (ITSM) riguarda la gestione e la fornitura di servizi IT.
La gestione dei servizi IT è il processo di gestione dei servizi IT in un'organizzazione. Include diverse componenti, dalla pianificazione e implementazione dei servizi IT al monitoraggio e all'audit per assicurarsi che funzionino in modo fluido ed efficiente. I servizi IT comprendono il supporto dell'help desk e del service desk (ad esempio, il supporto per guidare un utente nel processo di modifica della password) e le procedure di gestione delle modifiche, che implicano una gestione efficiente delle modifiche all'infrastruttura IT.
L'obiettivo della gestione dei servizi IT è quello di fornire servizi IT affidabili e di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze dell'azienda e dei suoi utenti finali, inclusi clienti, dipendenti e partner commerciali. L'ITSM mira a migliorare l'esperienza utente e la qualità dei servizi.
L'IT Infrastructure Library (ITIL) è considerata l'approccio migliore per la realizzazione di un ITSM. Si tratta di una libreria che fornisce le best practice e il framework per un ITSM efficiente. La versione più recente di ITIL, ITIL 4, comprende cinque volumi, ovvero Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation e Continual Service Improvement, che descrivono nel dettaglio 34 pratiche ITSM.
In un certo senso, l'ITSM comprende anche l'ITAM. La gestione degli asset e delle configurazioni è uno dei tanti processi ITSM e un CMDB, ovvero lo strumento dedicato a questo processo, è un repository centralizzato degli asset IT di un'organizzazione e delle relazioni tra di essi.
Scopri come un'infrastruttura hybrid cloud può potenziare la tua strategia per l'AI. Apprendi dagli esperti IBM come trasformare la tecnologia esistente in un sistema agile e pensato per l'AI, promuovendo innovazione ed efficienza in tutte le operazioni aziendali.
Esplora come le soluzioni per l'hybrid cloud possono ottimizzare le operazioni aziendali basate sull'AI. Impara dai case study e dalle soluzioni presentate per scoprire come le aziende utilizzano l'hybrid cloud di IBM per ottenere maggiore efficienza, scalabilità e sicurezza.
Scopri le principali differenze tra Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS). Esplora come ciascun modello di cloud fornisce diversi livelli di controllo, scalabilità e gestione per soddisfare le diverse esigenze aziendali.
Scopri i costi nascosti della scalabilità dell'AI generativa e impara dagli esperti come rendere i tuoi investimenti nell'AI più efficienti e d'impatto.
Impara i fondamenti della gestione IT, il motivo per cui è indispensabile nelle organizzazioni moderne e le funzioni principali che assicurano un'operatività fluida ed efficiente tra i diversi sistemi di tecnologie.
Scopri la gestione integrata dei servizi IT e la gestione del ciclo di vita degli asset IT con IBM Maximo Application Suite.
Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e favorire una crescita intelligente.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Riduci i costi, estendi il ciclo di vita degli asset e aumenta la soddisfazione degli utenti grazie alla gestione self-service automatizzata e alle funzionalità di service desk integrate basate sulle best practice.