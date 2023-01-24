Che cos'è un test di penetrazione?

I pen tester utilizzano vari strumenti per condurre ricognizioni, rilevare vulnerabilità e automatizzare le componenti chiave del processo di pen test. Alcuni degli strumenti più comuni includono:



Sistemi operativi specializzati Strumenti per il cracking delle credenziali Strumenti di scansione delle porte Strumenti di scansione delle vulnerabilità Analizzatori di pacchetti Metasploit

Sistemi operativi specializzati: la maggior parte dei pen tester utilizza sistemi operativi progettati per i test di penetrazione e l'hacking etico. Il più popolare è Kali Linux, una distribuzione Linux open source preinstallata con strumenti di pen test come Nmap, Wireshark e Metasploit.

Strumenti di cracking delle credenziali: questi programmi possono scoprire le password rompendo le crittografie o lanciando attacchi di forza bruta, che utilizzano bot o script per generare e testare automaticamente potenziali password finché non trovano quella giusta. Tra gli esempi vi sono Medusa, Hyrda, Hashcat e John the Ripper.

Strumenti di scansione delle porte: consentono ai pen tester di testare in remoto i dispositivi per individuare porte aperte e disponibili, utilizzabili per violare una rete. Nmap è lo strumento più utilizzato, ma sono comuni anche masscan e ZMap.

Strumenti di scansione delle vulnerabilità: cercano nei sistemi le vulnerabilità note, consentendo ai pen tester di trovare rapidamente potenziali ingressi in un bersaglio. Gli esempi includono Nessus, Core Impact e Netsparker.

Gli strumenti di scansione delle vulnerabilità Web sono un sottoinsieme della stessa famiglia di strumenti che valutano applicazioni e siti Web. Gli esempi comprendono Burp Suite e Zed Attack Proxy (ZAP) di OWASP.

Analizzatori di pacchetti: chiamati anche sniffer di pacchetti, consentono ai pen tester di analizzare il traffico di rete acquisendo e ispezionando pacchetti. I pen tester possono capire da dove proviene il traffico, dove sta andando e, in alcuni casi, quali dati contiene. Wireshark e tcpdump sono tra gli analizzatori di pacchetti più utilizzati.

Metasploit: è un framework di test di penetrazione con una serie di funzioni. Soprattutto, Metasploit consente ai pen tester di automatizzare gli attacchi informatici. Metasploit dispone di una libreria integrata di codici di exploit e payload prescritti. I pen tester possono selezionare un exploit, assegnargli un payload da consegnare al sistema di destinazione e lasciare che Metasploit gestisca il resto.